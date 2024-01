ATP Brisbane 2024, Holger Rune regola in due set Roman Safiullin e approda in Finale

Missione compiuta per Holger Rune. Il n.8 del mondo ha sconfitto nella prima semifinale dell’ATP250 di Brisbane (Australia) il russo Roman Safiullin (n.39 ATP) con il punteggio di 6-4 7-6 (0). Una prestazione di grande concretezza e sostanza quella di Rune che ha fatto vedere le sue grandi qualità tecniche e caratteriali al cospetto di un tennista in fiducia, che ieri aveva battuto Matteo Arnaldi. E dunque pass per la Finale per l’allievo di Boris Becker che se la vedrà nell’atto conclusivo con il vincente del confronto tra l’australiano Jordan Thompson (ieri a segno contro Rafa Nadal) e il bulgaro Grigor Dimitrov.

Nel primo set partenza sprint del danese. Break in apertura e gestione autorevole dei turni al servizio. Safiullin non trova il modo per crearsi una chance per recuperare, anzi è costretto a cancellare una palla del doppio break nel quinto game. Molto sicuro con il fondamentale del servizio Rune e sul 6-4 in suo favore cala il sipario.

Nel secondo set sembra di assistere una replica del parziale precedente, nelle fasi iniziali. Ancora una volta il primo game è terra di conquista per il n.8 del ranking che strappa il servizio al suo avversario. C’è però un passaggio a vuoto del 20enne danese nel quarto gioco, che consente al russo di ottenere il contro-break. Entrambi hanno le loro chance per andare avanti di un break, ma non le sfruttano. Si va al tie-break. Una sfida sempre più mentale ed è il top-10 a dimostrare grandi capacità. Un dominio da parte sua, suggellato dal 7-0.

Leggendo le statistiche, da annotare il 68% di prime di servizio in campo, con cui il danese ha conquistato l’82% dei punti. Notevole anche in risposta con il 68% dei quindici ottenuti rispetto alla seconda di servizio del rivale russo.

