ATP Belgrado 2024: avanti Lehecka, saluta Fognini. Djere e Medjedjovic proseguono, forfait torinese per de Minaur

Giornata non particolarmente ricca di particolari brividi all’ATP 250 di Belgrado, che sta proseguendo nella capitale serba senza sosta. Cinque i match disputati oggi, tre di secondo turno e due di primo turno.

Nel completamento dei turni iniziali a cadere è Fabio Fognini, superato dal russo Roman Safiullin con un doppio 6-3: sarà lui a giocare con l’argentino Francisco Cerundolo. Laslo Djere è doppiamente fortunato: innanzitutto il serbo ha ragione con merito di Stan Wawrinka, battendo lo svizzero per 6-4 6-4, poi si troverà di fronte non Alex de Minaur, dato che l’australiano ha rinunciato, a qualificazione per le ATP Finals di Torino già in tasca, a disputare il torneo, ma il croato Dule Ajdukovic, lucky loser.

Quanto ai secondi turni, era particolarmente atteso quello tra Marin Cilic e Jiri Lehecka. Il ceco, di 13 anni più giovane del croato, s’impone per 6-4 7-6(4) e se la vedrà con lo slovacco Lukas Klein, ai quarti partendo dalle qualificazioni, che batte l’argentino Tomas Martin Etcheverry con un punteggio quasi uguale: 6-4 7-6(6).

Nella parte alta, ancora una gioia per la Serbia con Hamad Medjedovic. Il protetto di Novak Djokovic, che nei giorni scorsi si era presentato a osservare il suo match d’esordio, sfrutta ancora a dovere la wild card estromettendo l’americano Aleksandar Kovacevic per 7-6(5) 6-4. Se la vedrà con Cerundolo o Safiullin.

ATP 250 BELGRADO 2024: RISULTATI DI OGGI

SECONDI TURNI

Medjedovic (SRB) [WC]-Kovacevic (USA) 7-6(5) 6-4

Klein (SVK) [Q]-Etcheverry (ARG) [7] 6-4 7-6(6)

Lehecka (CZE) [4]-Cilic (CRO) [PR] 6-4 7-6(4)

PRIMI TURNI

Djere (SRB) [WC]-Wawrinka (SUI) [WC] 6-4 6-4

Safiullin-Fognini (ITA) 6-3 6-3