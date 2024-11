ATP Belgrado 2024, Fabio Fognini cede in due set a Roman Safiullin all’esordio

Si ferma al primo turno il cammino di Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Belgrado: sul veloce indoor serbo l’azzurro cede all’esordio al russo Roman Safiullin, il quale si impone con un duplice 6-3 in un’ora ed undici minuti ed affronterà domani agli ottavi l’argentino Francisco Cerundolo, numero 3 del seeding.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break in avvio, poi il nuovo allungo è griffato dal russo, che nel sesto game strappa la battuta a quindici all’azzurro e scappa sul 4-2, confermando poi il break e portandosi sul 5-2 non pesante. Fognini deve cancellare un set point nell’ottavo gioco, ma nel nono deve capitolare ai vantaggi, con Safiullin che va a chiudere sul 6-3 in 40 minuti.

Nella seconda partita i servizi sono dominanti per i primi sei game, nei qual vengono vinti dal tennista in risposta appena quattro punti in tutto. Dal 2-3, però, Safiullin piazza un parziale mortifero di 16 punti a 3, strappando per due volte il servizio a quindici all’azzurro ed andando a centrare la vittoria ancora sul 6-3, questa volta in appena 31 minuti di gioco.

Le statistiche premiano il russo, che domina con la prima di servizio, con la quale si attesta ad un clamoroso 96%, vincendo cioè 27 dei 28 punti giocati. Fognini, in questo fondamentale si ferma al 60% e la differenza è tutta lì, visto che il russo converte quattro palle break su sette e perde la battuta in una sola occasione, conquistando nel complesso 63 punti contro i 43 dell’azzurro.