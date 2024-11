Rune-Zverev oggi, semifinale ATP Parigi-Bercy 2024: orario, programma, tv, streaming

Holger Rune e Alexander Zverev tornano a confrontarsi a per la terza volta nel 2024. Ed entrambi i confronti precedenti hanno avuto una certa significatività, in particolare il primo di essi. Intanto, però, c’è una semifinale a Parigi-Bercy per determinare il destino dell’ultima parte di stagione.

Per il danese c’è la possibilità di ritornare in finale nel torneo che lo ha lanciato, mentre il tedesco è a caccia di un numero 2 della Race che gli eviterebbe Jannik Sinner alle ATP Finals. Si diceva dei precedenti: al Roland Garros Rune è andato molto vicino a eliminare Zverev, che si salvò nel tie-break del quarto set per poi dominare nel quinto. Più “normale” il 6-3 7-6(5) di Montreal, a livello di ottavi di finale.

Il match di semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Holger Rune e Alexander Zverev si giocherà oggi alle ore 14:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in dirette streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO RUNE-ZVEREV, ATP PARIGI-BERCY 2024 OGGI

Sabato 2 novembre

Campo Centrale (Palais Omnisports – Accor Arena)

Ore 11:30 Skupski (GBR)/Venus (NZL)-Koolhof (NED)/Mektic (CRO) [6] – Semifinale doppio

Ore 14:00 Rune (DEN) [13]-Zverev (GER) [3] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 16:30 Khachanov-Humbert (FRA) [15]

A seguire Purcell (AUS)/Thompson (AUS) [4]-Glasspool (GBR)/Pavlasek (CZE) – Semifinale doppio

PROGRAMMA ATP PARIGI-BERCY 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now