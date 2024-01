ATP Auckland 2024, Alejandro Tabilo conquista il titolo. Sconfitto Taro Daniel in due set

È il cileno Alejandro Tabilo a poter esultare al termine della settimana di Auckland (Nuova Zelanda). Il sudamericano (n.82 del ranking) si è imposto nella Finale dell’ATP250 con il punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 38 minuti di partita contro il giapponese Taro Daniel (n.74 del ranking). Una prestazione convincente del mancino cileno che ha così iniziato il suo anno nel migliore dei modi, specialmente in vista degli Australian Open che inizieranno domani.

Nel primo set, dopo una fase di studio, gli angoli trovati con il dritto da Tabilo sono il fattore determinante. Sa aprirsi bene il campo il n.82 ATP, facendo fare il tergicristallo al povero Daniel. Risultato: due break nel sesto e ottavo game e parziale in archivio sul 6-2.

Nel secondo set il giapponese sale di livello, creando non pochi problemi nei turni in battuta del rivale. Tabilo però ha il merito di rimanere molto concentrato, salvando una palla break nel primo e nel terzo game e un’altra nel settimo. Tante chance sprecate da Daniel che, nella fase calda, cede mentalmente. Il turno di servizio del dodicesimo game, perso a zero, costa la partita al nipponico e regala il sorriso al cileno (7-5).

Leggendo le statistiche, si comprende quanto Tabilo abbia ottenuto dal fondamentale del servizio: 10 ace e il 71% dei quindici vinciti con la prima. Di contro, il nipponico ha fatto molta fatica quando ha giocato la seconda in battuta, visto il 35% di efficienza con questo fondamentale.

Foto: LaPresse

