LIVE Sinner-Daniel ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: inizia un nuovo percorso contro l’esperto giapponese

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’AT? Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner ed il giapponese Taro Daniel. Secondo confronto diretto tra i due tennisti, con l’azzurro che nel 2022 si impose per 3-1 sul cemento degli Australian Open. Il vincente della sfida troverà al terzo turno l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento con il Masters 1000 cinese a pochi giorni dalla sconfitta della finale di Pechino. Sono ancora vive dinanzi agli occhi le immagini della splendida finale contro lo spagnolo Alcaraz, con i due che in quel di Shanghai sono stati sorteggiati dalla stessa parte del tabellone e potrebbero ritrovarsi in semifinale. La strada però sta appena iniziando.

Dal canto suo Daniel, ventunenne nato a New York ma a tutti gli effetti nipponico, ha già assaggiato i campi della metropoli asiatica. Il giapponese si è infatti imposto in rimonta contro il ritrovato bielorusso Gerasimov. Prevalentemente a suo agio sulla terra rossa, superficie su cui vanta l’unico titolo in carriera (Istanbul 2018), l’orientale ha tuttavia dimostrato di sapersi ben destreggiare anche sul veloce outdoor centrando la finale in quel di Auckland ad inizio stagione.

Il match di secondo turno tra Jannik Sinner ed il giapponese Taro Daniel sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle 6.30 italiane dopo Alcaraz-Shang.