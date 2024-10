ATP Pechino, esordio autoritario per Sinner: Daniel liquidato in due comodi set

Buona la prima per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno del mondo ha fatto il suo esordio nel torneo cinese, superando in due set il giapponese Taro Daniel con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Una prestazione decisamente convincente da parte dell’altoatesino, che ottiene così la sua duecentocinquantesima vittoria della carriera a livello ATP. Nel terzo turno Sinner affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che ieri è uscito vincitore da una maratona di quasi quattro ore con l’olandese Van de Zandschulp.

Ottimo davvero il rendimento con la prima di servizio per l’azzurro, che ha concluso con dodici ace e anche il 78% di punti con questo colpo. Sinner davvero autoritario e che ha fatto valere la maggior potenza nei colpi rispetto a Daniel, che nel secondo set ha dovuto giocare ad un livello altissimo per provare anche solo a rimanere attaccato all’italiano nella partita. Sinner ha concluso poi con trentotto vincenti e dodici errori non forzati.

Il primo set è un monologo da parte del numero uno del mondo. Sinner spezza l’equilibrio nel quarto gioco, sfruttando subito la prima palla break a sua disposizione. Non c’è davvero partita, perché il giapponese non riesce a tenere la velocità dell’azzurro, che è molto aggressivo in risposta. Nel quinto gioco Jannik strappa a zero la battuta a Daniel, andando a chiudere con un pregevole dritto lungolinea. Il set scivola via agevolmente per 6-1 in favore di Sinner.

C’è subito una palla break in avvio di secondo set, ma il rovescio dell’azzurro si ferma sul nastro. Il break è solamente rimandato ed arriva nel terzo gioco, quando Sinner si procura altre due chance e sulla seconda arriva l’errore del nipponico. Daniel si salva poi in un incredibile quinto game, con Jannik che si inventa alcuni colpi clamorosi e con il giapponese che annulla ben quattro palle break. Sinner non concede nulla nei propri turni in battuta e va a chiudere sul 6-4, qualificandosi per il prossimo turno.