Tabellone ATP Almaty 2024: Fabio Fognini in scena in Kazakistan, è la prima lontano da Astana

Dal 2020 al 2023 è stata Astana a ospitare l’unico appuntamento del circuito ATP in Kazakistan. Per un anno l’evento è assurto al ruolo di ATP 500, nel 2022 (e infatti l’ha vinto Novak Djokovic), mentre nelle altre occasioni si è trattato di un ATP 250. Questa volta, però, cambio di sede: si va ad Almaty, che del Paese è la città più popolosa.

Al via da numero 1 del seeding c’è Frances Tiafoe: l’americano si trova nello stesso quarto di finale del vincitore di Astana nel 2023, il francese Adrian Mannarino. Presente anche il cileno Alejandro Tabilo, che a onor del vero fa fatica a vincere partite da molti mesi e potrebbe benissimo lasciare particolarmente aperta quella zona di tabellone.

In scena anche Fabio Fognini: il ligure se la vedrà con il finlandese Otto Virtanen. Un autentico scontro generazionale, il loro: parliamo di ben 14 anni di differenza tra il taggiasco e il nativo di Hyvinkää. Dovesse riuscire a vincere, si troverebbe davanti il russo Karen Khachanov, con cui di precedenti ce ne sono invece 4 (1-3 il bilancio).

Qui mai per gli italiani c’è stata particolare fortuna: al massimo vari secondi turni tra 2020 e 2023. Considerando anche le qualificazioni, oltre a Fognini non ci sono altri giocatori italiani impegnati in Kazakistan.

TABELLONE ATP 250 ALMATY 2024

Tiafoe (USA) [1]-Bye

Daniel (JPN)-Qualificato

Duckworth (AUS)-Vukic (AUS)

Safiullin-Mannarino (FRA) [8]

Khachanov [3]-Bye

Virtanen (FIN)-Fognini (ITA)

Qualificato-Zhukayev (KAZ) [WC]

Skatov (KAZ) [WC]-Machac (CZE) [5]

Zhang (CHN) [6]-Qualificato

Shevchenko (KAZ)-Qualificato

Engel (GER) [WC]-Wong (HKG)

Bye-F. Cerundolo (ARG) [4]

Marozsan (HUN) [7]-Coric (CRO)

O’Connell (AUS)-Diallo (CAN)

Dzumhur (BIH)-Marterer (GER)

Bye-Tabilo (CHI) [2]