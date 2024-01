ATP Auckland 2024: Shelton e Norrie guidano il seeding, nessun italiano al via

Si disputerà da lunedì 8 a sabato 13 gennaio l’ATP 250 di Auckland, ultimo torneo, insieme all’Adelaide International, che precederà gli Australian Open 2024. A questo evento non parteciperanno né giocatori presenti nella top 10 mondiale né tennisti italiani, ma nonostante ciò sarà un torneo da seguire con grande attenzione per capire lo stato di forma dei giocatori nell’avvicinamento al primo Slam della stagione.

A guidare il seeding di questo evento ci sono Ben Shelton (n.17 al mondo e testa di serie n.1) e Cameron Norrie (n.18 del ranking e n.2 del torneo), due tennisti che hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo in questa manifestazione. È importante sottolineare che sia lo statunitense che il britannico beneficeranno di un bye al primo turno e partiranno dunque dagli ottavi rispettivamente contro i vincenti delle sfide Marozsan-Monfils e Wolf-qualificato.

Come Shelton e Norrie, salteranno il primo turno anche altri due giocatori che hanno le qualità giuste per puntare al successo finale, ovvero l’argentino Francisco Cerundolo (n.3 del seeding) e il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie n.4). Pure per loro il cammino in questo torneo neozelandese comincerà dunque direttamente dagli ottavi, dove F. Cerundolo affronterà uno tra Bonzi e un qualificato, mentre Auger-Aliassime dovrà vedersela contro il vincente del match Altmaier-Giron.

La lotta per il trionfo finale non si limiterà però di certo alle prime quattro teste di serie, perché altri tennisti come soprattutto lo statunitense Christopher Eubanks, il francese Arthur Fils (che esordirà contro il connazionale Richard Gasquet, vincitore di questo torneo nella scorsa stagione grazie al successo in finale contro Norrie), l’austriaco Sebastian Ofner (attualmente in semifinale all’ATP 250 di Hong Kong) e l’australiano Max Purcell cercheranno di conquistare il trofeo. Da segnalare la presenza del canadese Denis Shapovalov, che tornerà a giocare a distanza di cinque mesi dall’ultima volta (l’ultima apparizione risale infatti al 9 luglio 2023, giorno in cui il classe 1999 perse in 4 set contro il russo Roman Safiullin agli ottavi di Wimbeldon) e avrà un debutto complicato contro Ofner. Qui di seguito il tabellone completo.

TABELLONE ATP AUCKLAND 2024

B. Shelton (USA) (1) bye

Marozsan (HUN) – G. Monfils (FRA)

R. Bautista Agut (ESP) – R. Carballes Baena (ESP)

D. Shapovalov (CAN) (WC) – S. Ofner (AUT) (7)

F. Cerundolo (ARG) (3) bye

Q – B. Bonzi (FRA)

A. Vukic (AUS) – T. Daniel (JPN)

K. Pannu (WC) (NZL) – M. Purcell (AUS) (8)

A. Fils (FRA) (6) – R. Gasquet (FRA) (WC)

Q – N. Borges (POR)

D. Altmaier (GER) – M. Giron (USA)

F. Auger-Aliassime (CAN) (4) bye

C. Eubanks (USA) (5) – B. Van de Zandschulp (NED)

B. Gojo (CRO) – Q

J. J. Wolf (USA) – Q

C. Norrie (GBR) (2) bye

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...