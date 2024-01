ATP Adelaide, Arnaldi ritrova Fucsovics al 1° turno. Poi incrocio con la testa di serie n.2?

Effetto déjà-vu. Matteo Arnaldi sarà al via del torneo ATP250 di Adelaide (Australia). Il ligure (n.44 del mondo), reduce dalla settimana trascorsa a Brisbane dove ha raggiunto i quarti di finale (sconfitto dal russo Roman Safiullin), si ritroverà nuovamente al primo turno l’ungherese Marton Fucsovics, come era accaduto nel torneo citato.

Un nuovo incrocio in cui l’azzurro dovrà fare particolare attenzione alle possibili contromisure che potrà adottare il suo avversario. Di sicuro, l’esito positivo dell’ultima sfida ha dato convinzione ad Arnaldi di poter replicare. In caso di successo contro il magiaro, l’avversario successivo sarà molto complicato, ovvero il cileno Nicolas Jarry, che giocherà il suo primo torneo individuale dopo la United Cup.

C’è un precedente recente, ovvero quello dell’ATP500 di Pechino del 2023, quando i due diedero vita a una sfida molto tirata, vinta dal sudamericano con il punteggio di 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3, con Matteo che ebbe delle chance per far suo l’incontro. Nei quarti poi altra partita dal sapor di rivincita potrebbe essere con l’australiano Alexei Popyrin, ricordando la Finale di Coppa Davis, mentre andando più in là avversari come gli americani Sebastian Korda e Tommy Paul saranno assai insidiosi.

Giova ricordare la presenza nel tabellone di Lorenzo Musetti e di Lorenzo Sonego, che cercheranno di riscattarsi dopo una settimana di incontri negativa, con il toscano sconfitto negli ottavi a Hong Kong dal russo Pavel Kotov e il piemontese ko contro Alexander Zverev e Adrian Mannarino in United Cup.

ATP ADELAIDE 2024

(1) Paul, Tommy USA vs Bye

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

McDonald, Mackenzie USA vs Kecmanovic, Miomir SRB

Qualifier/Special Exempt vs (5) Baez, Sebastian ARG

(4) Musetti, Lorenzo ITA vs Bye

Thompson, Jordan AUS vs Qualifier/Special Exempt

(WC) Hijikata, Rinky AUS vs Evans, Daniel GBR

Qualifier/Special Exempt vs (8) Bublik, Alexander KAZ

(6) Etcheverry, Tomas Martin ARG vs Shevchenko, Alexander RUS

(WC) O’Connell, Christopher AUS vs Nishioka, Yoshihito JPN

Hanfmann, Yannick GER vs Sonego, Lorenzo ITA

Bye vs (3) Korda, Sebastian USA

(7) Lehecka, Jiri CZE vs Popyrin, Alexei AUS

Lajovic, Dusan SRB vs (WC) Kokkinakis, Thanasi AUS

Arnaldi, Matteo ITA vs Fucsovics, Marton HUN

Bye vs (2) Jarry, Nicolas CHI

Foto: LaPresse

