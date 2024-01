ATP Adelaide 2024: il tabellone di Arnaldi e Sonego. Esordio complicato per entrambi, possibile incrocio in semifinale

Si svolgerà da lunedì 8 a sabato 13 gennaio l’ATP 250 di Adelaide, ultimo torneo, insieme all’ASB Classic (torneo che si disputerà ad Auckland, in Nuova Zelanda, negli stessi giorni), che precederà gli Australian Open 2024. Al via ci saranno diversi tennisti di ottimo spessore che andranno a caccia del titolo e tra questi ci saranno anche tre italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi.

Focalizzando l’attenzione su Sonego e Arnaldi, entrambi sono stati inseriti nella parte bassa del tabellone. Il primo, che è reduce dalle due sconfitte nella fase a gironi della United Cup, dovrà vedersela al primo turno contro il tedesco Yannick Hanfmann (3-1 per l’azzurro negli scontri diretti finora disputati), mentre Arnaldi, uscito ai quarti settimana scorsa nell’ATP di Brisbane, debutterà contro l’ungherese Marton Fucsovics (1-1 nei precedenti).

Se i due azzurri passeranno il primo turno, ci sarà poi una testa di serie per entrambi: lo statunitense Sebastian Korda (n.3 del seeding) per Sonego e il cileno Nicolas Jarry (testa di serie n.2) per Arnaldi. Per tutti e due gli italiani sarebbe un match molto difficile, anche perché tutti e due gli sfidanti arriverebbero a questo incontro da riposati, visto che al primo turno beneficeranno di un bye.

In caso di un ulteriore successo per entrambi i nostri portacolori, ci sarebbero successivamente altre due sfide complesse per tutti e due. Sì perché Sonego se la vedrebbe con uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry, il russo Alexander Shevchenko, l’australiano Christopher O’Connell e il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre Arnaldi dovrebbe affrontare uno tra il ceco Jiri Lehecka, il serbo Dusan Lajovic e gli australiani Alexei Popyrin e Thanasi Kokkinakis, tutti di avversari di ottimo livello.

Se poi arriverà un altro successo per tutti e due, ci sarà il derby tricolore in semifinale, il che vorrebbe dire avere successivamente almeno un giocatore italiano nell’ultimo atto del torneo. Sarebbe davvero bellissimo per il Bel Paese, ma per adesso è giusto pensare una partita per volta, a cominciare dal già complicato primo turno.

TABELLONE ATP 250 ADELAIDE

T. Paul (USA) (1) – Bye

Qualifier/Special Exempt – Qualifier/Special Exempt

M. McDonald (USA) – M. Kecmanovic (SRB)

Qualifier/Special Exempt – S. Baez (ARG) (5)

L. Musetti (ITA) (4) – Bye

J. Thompson (AUS) – Qualifier/Special Exempt

R. Hijikata (AUS) (WC) – D. Evans (GBR)

Qualifier/Special Exempt – A. Bublik (KAZ) (8)

T. M. Etcheverry (ARG) (6) – A. Shevchenko (RUS)

C. O’Connell (AUS) (WC) – Y. Nishioka (JPN)

Y. Hanfmann (GER) – L. Sonego (ITA)

Bye – S. Korda (USA) (3)

J. Lehecka (CZE) (7) – A. Popyrin (AUS)

D. Lajovic (SRB) – T. Kokkinakis (AUS)

M. Arnaldi (ITA) – M. Fucsovics (HUN)

Bye – N. Jarry (CHI) (2)

