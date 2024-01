Atletica, Samuele Ceccarelli sul debutto stagionale: “Mi darei tra 6.5 e 7, ha influito la settimana persa per la febbre”

Samuele Ceccarelli comincia il 2024 con un discreto 6.65 sui 60 metri a Dortmund (in Germania), nella tappa Bronze del World Indoor Tour. Dopo aver corso 6.69 in batteria, il campione europeo in carica della specialità ha limato qualche centesimo in finale pagando dazio sul lanciato dopo una buonissima partenza e chiudendo in quarta piazza nella gara vinta dal padrone di casa tedesco Joshua Hartmann in 6.59.

“Nel complesso io e il mio coach Marco Del Medico siamo contenti, come voto mi darei tra 6,5 e 7. Il fatto di non essere più una sorpresa nei 60 metri mi ha fatto partire un po’ più contratto a livello psicologico ma è positivo che ci sia stata una progressione nella stessa gara, un 6.69 e poi un 6.65: è una dimostrazione di concentrazione“, dichiara Ceccarelli al sito federale.

“La partenza è buona, non ho avuto però la scioltezza per arrivare in fondo agile. Sicuramente ha influito la settimana persa per la febbre a 38.5. Comunque gli appuntamenti che contano sono a fine febbraio-primi di marzo, siamo ancora in un momento in cui stiamo caricando abbastanza. Faccio i complimenti a Lollo Simonelli, il 6.59 di Ancona non è un tempo che possono correre tutti“, conclude lo sprinter azzurro.

Prossimo appuntamento in agenda tra dieci giorni, il 30 gennaio, per una nuova prova sui 60 a Ostrava, quindi l’11 febbraio a Parigi, il 18 agli Assoluti di Ancona ed il 23 a Berlino prima di prendere parte ai Campionati Mondiali Indoor di Glasgow ad inizio febbraio.

Foto: Lapresse