Atletica, Samuele Ceccarelli imballato sul lanciato: tempo alto per il Campione d’Europa

Samuele Ceccarelli non è ancora vicino alla condizione dei giorni migliori. Il Campione d’Europa dei 60 metri ha fatto il proprio debutto stagionale al Meeting di Dortmund (tappa di livello bronze del World Indoor Tour di atletica leggera), ma non è riuscito a strabiliare nell’impianto tedesco, complice anche la febbre a 38,5 °C con cui ha dovuto fare i conti per diversi giorni dopo Capodanno e che gli ha impedito di allenarsi come avrebbe voluto.

Il toscano, che in batteria si era espresso in 6.69, si è migliorato in finale a livello cronometrico e ha chiuso al quinto posto con il tempo di 6.65. All’azzurro sembra mancare un po’ di smalto dal punto di vista tecnico e agonistico, da recuperare già nelle prossime settimane in vista dei Mondiali Indoor, in programma a Glasgow dal 1° al 3 marzo.

Samuele Ceccarelli, inserito in corsia 2 dopo aver passato il turno con il secondo tempo di ripescaggio, è uscito molto bene dai blocchi di partenza, ma già dopo una quindicina di metri il 23enne è stato risucchiato dal gruppo e ha visto sfrecciare gli avversari diretti. Il lanciato e la parte conclusiva sono stati ben lontani da quelli con cui lo scorso anno trionfò in campo continentale con un altisonante 6.47.

A vincere è stato lo svedese Henrik Larsson (6.55) davanti ai tedeschi Joshua Hartmann (6.59) e Aleksandr Askovic (6.63), quarto posto per il turco Ertan Ozkan (6.65, sette millesimi meglio di Ceccarelli). Samuele Ceccarelli ha già delineato la tabella dei prossimi appuntamenti: 30 gennaio a Ostrava, l’11 febbraio a Parigi, il 18 agli Assoluti di Ancona, il 23 a Berlino e poi la rassegna iridata.

Foto: FIDAL/Colombo