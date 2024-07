Samuele Ceccarelli, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Samuele Ceccarelli non è riuscito a ripetere la grande stagione 2023 quando riuscì a battere Marcell Jacobs nella finale europea dei 60 piani indoor e poi fu protagonista anche all’aperto. Quest’anno non è mai riuscito a trovare il ritmo giusto e si trova a fare da riserva per la 4×100.

Nome: Samuele

Cognome: Ceccarelli

Luogo e data di nascita: Massa 9/1/2000

Sport e disciplina: atletica, 4×100 riserva

Quando gareggia: