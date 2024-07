Atletica, Ceccarelli non si risolleva a Lucerna. Fabbri osserva Otterdahl e Walsh, Thompson non si conferma

Il Meeting di Lucerna (Svizzera) ha regalato qualche buon risultato e la presenza di diversi italiani. La portoricana Jasmine Camacho-Quinn ha impressionato sui 100 ostacoli, stampando un superbo 12.41 con 0,3 m/s di vento a favore, mentre Angelika Wegierska ha corso in 13.08 e Giada Carmassi in 13.10. C’era enorme attesa per il sudafricano Benjamin Richardson, che domenica pomeriggio aveva corso i 100 metri in 9.86 e i 200 metri in 19.99 a La Chaux-de-Fonds, ma oggi si è fermato a 20.51 (0,1 m/s di brezza in faccia) sul mezzo giro di pista vinto dal trinidegno Jereem Richards in 20.19.

Lo statunitense Payton Otterdahl si è imposto nel getto del peso con 21.95 metri davanti al connazionale Jordan Geist (21.60) e al neozelandese Tom Walsh (21.34): Leonardo Fabbri ha osservato con attenzione, lo rivedremo all’opera sabato in Diamond League sfidando proprio Walsh e soprattutto i due colossi americani Crouser e Kovacs.

Roberta Bruni si ferma a 4.45 metri nel salto con l’asta, sbagliando poi i tre tentativi a 4.60, quota sufficiente alla statunitense Emily Grove e alla svizzera Angelica Moser per vincere a pari merito. Samuele Ceccarelli non ha invertito la rotta: quarto posto nella seconda serie dei 100 metri con il poco brillante tempo di 10.35 (0,3 m/s di vento a favore), il migliore della serata è stato il nigeriano Ajayi Kayinsola, autore di un 10.00 (+0,1 m/s) nell’ultima serie.

Davide Re ha corso i 400 meti in 46.71, secondo nella sua serie e nono assoluto (successo al nigeriano Samuel Ogazi in 45.17). Rebecca Sartori ha chiuso al quarto posto sui 400 ostacoli in 55.67, successo alla statunitense Cassandra Tate in 54.72, mentre la neozelandese Zoe Hobbs ha primeggiato sui 100 metri in 11.17 (vento nullo). L’ivoriana Jessika Gbai ha avuto la meglio sui 200 metri in 22.57, Irene Siragusa ottava nel computo dei tempi con 23.42.

Il brasiliano Rafael Pereira è stato il migliore sui 110 ostacoli in 13.54, mentre sugli 800 metri ha avuto la meglio l’australiana Abbey Caldwell (1:59.35). Davide Costa quarto nel lancio del martello (69.05) dove si è imposto lo statunitense Daniel Haugh (74.20), il lettone Gatis Cakss ha primeggiato nel tiro del giavellotto (81.43), alla bulgara Mirela Demireva bastano un balzo da 1.86 per imporsi nel salto in alto, la polacca Maria Andrejczyk ha primeggiato nel tiro del giavellotto con 61.51, la svizzera Annik Kaelin ha vinto il salto in lungo (6.65)