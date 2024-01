Atletica oggi, World Indoor Tour Ostrava 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 30 gennaio va in scena la seconda tappa del World Indoor Tour di atletica leggera (livello gold, il più elevato). Il massimo circuito internazionale itinerante al coperto sbarca a Ostrava (Repubblica Ceca) per un tradizionale appuntamento da non perdere, con tante stelle del panorama mondiale pronte a cimentarsi in questo appuntamento di avvicinamento ai Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow). Si preannuncia grande spettacolo dopo il debutto andato in scena sabato ad Astana.

LA DIRETTA LIVE DEL WORLD INDOOR TOUR DI ATLETICA AD OSTRAVA DALLE 17.00

Si incomincia alle ore 16.20 e si concluderà attorno alle ore 19.00. Tra i grandi big figurano il greco Miltiadis Tentoglou (Campione Olimpico di salto in lungo), la polacca Ewa Swoboda (miglior prestazione mondiale stagionale sui 60 metri), il neozelandese Tom Walsh e Frewyni Hailu. Ci saranno ben sei italiani in gara: spicca Samuele Ceccarelli sui 60 metri, Roberta Bruni si cimenterà nel salto con l’asta, Catalin Tecuceanu sugli 800, Lorenzo Benati sui 400, Ludovica Cavalli sul miglio, Diego Pettorossi sui 200.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del World Indoor Tour oggi a Ostrava. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 17.00, in diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 17.00, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR ATLETICA OGGI

Martedì 30 gennaio

16.20 Salto con l’asta (femminile)

17.01 Getto del peso (maschile)

17.03 60 metri (maschile), batterie

17.16 800 metri (maschile)

17.25 60 ostacoli (femminile), batterie

17.40 Miglio (femminile)

17.50 Salto in lungo (maschile)

17.52 60 metri (maschile), finale

18.04 400 metri (maschile)

18.11 60 metri (femminile)

18.23 400 metri (femminile)

18.30 60 ostacoli (femminile), finale

17.42 200 metri (maschile)

18.48 1500 metri (maschile)

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR ATLETICA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 17.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle ore 17.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI

Samuele Ceccarelli (60 metri)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Lorenzo Benati (400 metri)

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Ludovica Cavalli (miglio)

Diego Pettorossi (200 metri)

Foto: FIDAL/Colombo