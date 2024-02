Atletica, Ludovica Cavalli vince di forza i 1500 a Madrid! Battute le etiopi, terza italiana di sempre

Non soltanto i record italiani di Catalin Tecuceanu (800 metri) e Lorenzo Simonelli (60 ostacoli) al Meeting di Madrid, ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Ludovica Cavalli ha firmato la terza vittoria italiana della serata nella capitale spagnola, imponendosi di forza in un bel 1500 metri con il tempo di 4:07.01.

La 23enne, allieva di Stefano Baldini, ha migliorato di quasi un secondo il proprio personale al coperto (4:08.00 lo scorso anno ad Ancona) ed è diventata la terza italiana di sempre, alle spalle di Gabriella Dorio (primatista nazionale da addirittura 42 anni con 4:04.01) e Agnese Possamai (4:06.83 nel 1984), riuscendo a superare Sinta Vissa (4:07.14 nel 2023) e Giulia Aprile (4:07.32 un mese fa).

Ludovica Cavalli è stata bravissima a prendere la testa della gara dopo che la lepre ha completato il proprio lavoro e ha forzato il ritmo, insistendo in un’azione di forza al comando solitario. La genovese non ha avuto cedimenti e ha trionfato con un distacco superiore al secondo nei confronti delle etiopi Saron Berhe (4:08.22) e Agueda Marquez (4:08.40). Quarto posto per Marta Zenoni (4:09.55) davanti a Giulia Aprile (4:10.53).