Atletica, Matteo Togni risplende tra le barriere e sfiora il record italiano di Simonelli

Matteo Togni è appena entrato nella categoria juniores e ha subito dimostrato di essere in possesso di doti particolarmente interessanti. Il non ancora diciottenne (spegnerà le candeline il prossimo 14 febbraio) si è ben distinto sui 60 ostacoli con le barriere da 106 centimetri (quelle utilizzate anche dai senior) a Bergamo, dove va in scena uno dei tanti meeting indoor di questa intensa domenica di gare in giro per l’Italia.

Il portacolori della Bergamo Stars ha corso la finale con il tempo di 7.83, migliorando il 7.92 siglato in batteria. L’allievo di Mattia Folli, che vanta un personale di 14.59 sui 110 ostacoli con le barriere dei professionisti, si è portato a un solo centesimo dal record italiano under 20. Il 7.82 timbrato da Lorenzo Simonelli tre anni fa era davvero a un soffio per questo promettente prospetto che sta muovendo passi particolarmente interessante.

Foto: Maraviglia/FIDAL Lombardia

Leggi tutte le notizie di Atletica su OA Sport...