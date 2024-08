LIVE Atletica, Mondiali U20 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Visca e Valensin, debutta Inzoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali U20 2024 di atletica leggera in corso a Lima (Perù). Dopo le emozioni vissute nei primi due appuntamenti, non c’è tempo per rifiatare. Ricco programma di gara quello che ci attende quest’oggi, con tanti azzurri pronti a mettersi in mostra nella giornata odierna.

In chiave azzurra, gli occhi saranno puntati principalmente su Lucio Visca e su Elisa Valensin. Il giavellottista vorrà andare alla caccia del personale – fissato attualmente a 73,33 metri – per provare a lottare per il podio. Per quanto riguarda la 17enne milanese, si può sognare in grande dopo la grandiosa prova nella semifinale dei 400, in cui l’azzurra ha abbassato il primato italiano Under 20.

Attenzione anche al debutto di alcuni big della spedizione tricolore come Matteo Togni (110 hs), Aurora Vicini (salto in alto), Eduardo Longobardi (200 metri), Daniele Inzoli (salto in lungo), tutti impegnati per cercare di entrare nell’ultimo atto delle rispettive gare proprio come gli ottocentisti Lorenza De Noni, Gloria Kabangu e Davide De Rosa, impegnati nelle semifinali dopo una bella prestazione in batteria.

Il via della fase mattutina del programma giornaliero è previsto per le 16.00 (orario italiano), mentre la sessione di semifinali e finali inizieranno alle 23.00.