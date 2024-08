Atletica, Daniele Inzoli eliminato ai Mondiali U20. Aurora Vicini in finale, Longobardi avanza

A Lima (Perù) proseguono i Mondiali Under 20 di atletica leggera, con la sessione pomeridiana della terza giornata dedicata a batterie e qualificazioni. Nella tarda serata italiana si tornerà in pista per una ricca serie di finali da non perdere e l’assegnazione di tante medaglie.

RISULTATI MONDIALI UNDER 20 ATLETICA OGGI

BATTERIE

200 METRI (MASCHILE) – Eduardo Longobardi ha corso in 21.45 con 1,1 m/s di vento contrario, chiudendo al secondo posto nella propria batteria alle spalle dello statunitense Jesse Myers (21.43) e staccando il biglietto per la semifinale. Matteo Miola è stato eliminato (21.65), mentre l’australiano Gout Gout ha siglato il miglior crono del turno (20.77).

200 METRI (FEMMINILE) – Elisa Marcello si è qualificata alle semifinali con l’ultimo tempo di ripescaggio (24.05), mentre Melissa Turchi è stata eliminata (24.58). Il miglior crono del turno è stato firmato da Adaejah Hodge dalle Isole Vergini Britanniche (23.19), a precedere le australiane Torrie Lewis (23.27) e Jessica Milat (23.29).

110 OSTACOLI – Matteo Togni si è qualificato alle semifinali chiudendo al secondo posto nella propria batteria con il tempo di 13.68 (1,6 m/s di vento contrario) alle spalle dello statunitense Ja’Kobe Tharp (13.23), capace di siglare il miglior crono assoluto del turno davanti al cinese Yuanjiang Chen (13.37) e all’americano Andre Korbmacher (13.40). Tommaso Triolo eliminato (14.23).

100 OSTACOLI – Celeste Polzonetti e Martina Agostini si sono qualificate alle semifinali grazie ai tempi di ripescaggio, correndo rispettivamente in 13.71 e 13.84. Il miglior crono del turno è stato firmato dalla giamaicana Kerrica Hill (13.18).ù

3000 METRI (FEMMINILE) – Non c’erano italiane in gara. Il miglior crono del turno è stato siglato dalla keniana Marion Jepngetich (8:52.25) davanti all’etiope Marta Alemayo (8:52.57) e all’ugandese Keziah Chebet (9:03.23).

QUALIFICAZIONI

SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Aurora Vicini supera 1.83 metri al terzo assalto, dopo un bel percorso netto fino a 1.80, e si qualifica meritatamente alla finale. L’azzurra può battagliare per un risultato di spessore in una gara che vede la presenza di una big assoluta come la serba Angelina Topic, fresca medaglia d’argento agli Europei di Roma.

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Daniele Inzoli si esprime ben al di sotto del proprio potenziale, ovvero il mirabile record del mondo under 16 siglato a metà maggio a Savona (superbo balzo da 7.90 metri). Il fresco 16enne (ha spento le candeline lo scorso 12 agosto) ha commesso due nulli iniziali e il 6.87 finale (entità del vento non rilevata) non è bastato per accedere in finale. Il miglior volo del turno è stato siglato dal croato Roko Farkas, capace di un eccellente 8.15 davanti al sudafricano Temoso Masikane (7.87) e al serbo Luka Boskovic (7.68).

LANCIO DEL MARTELLO (FEMMINILE) – Non c’erano italiane in gara. La miglior misura è stata firmata dalla cinese Jiale Zhang (65.73) davanti alla cipriota Valentina Sava (65.61) e alla tedesca Nova Kienast (63.81).