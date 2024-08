Atletica, Lorenza De Noni accede in finale negli 800 ai Mondiali U20, sesta Valensin nei 400

Lorenza De Noni sugli scudi ai Mondiali U20 di atletica leggera in scena a Lima (Perù). L’azzurra si è presa la copertina con un’ottima prestazione negli 800 metri che le è valsa l’accesso all’ultimo atto. Italia protagonista in tre finali con Elisa Valensin, Pietro Camilli e Lucio Claudio Visca. Serata di grande spettacolo con un record della competizione ed un primato stagionale.

RISULTATI SESSIONE SERALE MONDIALI U20 OGGI

SEMIFINALI

100 METRI OSTACOLI – Eliminate sia Celeste Polzonetti (13.70) che Martina Agostini (14.17), entrambe seste nelle rispettive batterie. L’autrice del miglior tempo è stata la giamaicana Kerrica Hill che ha stoppato il cronometro in 13.00

110 METRI OSTACOLI – Niente da fare per Matteo Togni. L’azzurro ha corso in 13.71 ottenendo la quinta posizione della propria batteria e la dodicesima complessiva. Il miglior tempo di questa serata è di Ja’Kobe Tharp che ha stoppato il cronometro in 13.11 siglando il nuovo primato stagionale U20. Ottima prestazione anche di Andre Korbmacher, autore del nuovo personale in 13.25.

800 METRI (FEMMINILE) – Lorenza De Noni accede in finale! L’azzurra ha chiuso in seconda posizione la propria batteria con il tempo di 2:04.21, eliminata invece Ngalula Gloria Kabangu (2:05.95). L’autrice del miglior crono delle semifinali è stata Rin Kubo in 2:03.00.

800 METRI (MASCHILE) – Si ferma in semifinale Davide De Rosa. Prestazione incolore per l’azzurro che chiude con il penultimo crono complessivo (1:54.42). L’italiano ha faticato sin dalla partenza senza mai riuscire a rimanere in scia agli atleti della propria batteria. Il miglior tempo è di Berhanu Ayansa (1:47.28) che ha di poco battuto Peyton Craig (1:47.31).

200 METRI (FEMMINILE) – Eliminata Elisa Marcello. L’azzurra ha concluso in sesta posizione la propria batteria con il tempo di 24.28 (0.6 m/s di vento contrario). Il miglior crono di queste semifinali porta la firma di Torrie Lewis (23.14).

200 METRI (MASCHILE) – Termina in semifinale il Mondiale di Eduardo Longobardi. L’azzurro ha corso in 21.52 (1.2 m/s di vento contrario) ottenendo il terzo crono della propria batteria, che però non è bastato per accedere in finale con uno dei due tempi di ripescaggio. Bayanda Walaza è stato l’autore della migliore prestazione di questa serata con il tempo di 21.00.

FINALI

LANCIO DEL MARTELLO (MASCHILE) – Undicesimo posto per Pietro Camilli. L’azzurro ha chiuso in penultima posizione con la misura di 67.46 realizzata al primo tentativo. L’italiano non è riuscito a migliorarsi né con il secondo (65.68) né con il terzo lancio (nullo). A vincere l’oro è stato Iosif Kesidis (Cipro), che ha dominato dall’inizio alle fine realizzando all’ultimo tentativo il nuovo primato stagionale U20 in 82.80. Completano il podio i due ungheresi Roland Imre e Armin Szabados, rispettivamente autori di 75.33 (PB) e 74.88.

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – Non c’erano italiane in gara. Oro per Molly Haywood, autrice di una finale a sé stante. L’americana è entrata in scena a 4.15, quando la maggior parte delle avversarie usciva di scena. La statunitense ha poi passato a 4.20 superando al secondo salto 4.25, al primo 4.35 ed al terzo 4.47, che le ha permesso di mettere a segno il proprio personale. Argento per Magdalena Rauter, che ha saltato 4.15 al primo tentativo, bronzo per Tryphena Hewett, la quale ha superato 4.15 all’ultima occasione utile.

SALTO TRIPLO (MASCHILE) – Non c’erano italiani in gara. Oro per il neozelandese Ethan Olivier, che ha eguagliato il primato oceanico U20 di 17.01. Ha dato tutto l’americano Karson Gordon, il quale ha siglato il proprio personale in 16.74. Completa il podio Yinglong Ma autore di 16.30.

LANCIO DEL GIAVELLOTTO (MASCHILE) – Decima posizione per Lucio Visca con 66.32, misura messa a segno al primo tentativo. Oro per lo sloveno Tom Tersek in 76.81, realizzato all’ultimo lancio, davanti a Xiaobo Wang (75.50) ed Oisin Joyce (73.89).

3000 SIEPI (FEMMINILE) – Non c’erano azzurre in gara. Medaglia d’oro per Sembo Almayew. L’etiope ha stoppato il cronometro in 9:12.71 siglando il nuovo record della competizione. Argento per Loice Chekwemoi (9:18.84), bronzo per Diana Chepkemoi (9:29.84).

3000 METRI (MASCHILE) – Non c’erano italiani. Prima posizione per Andreas Fjeld Halvorsen che ha tagliato il traguardo in 8:20.56. Il norvegese ha preceduto Denis Kipkoech (8:20.79) ed Edward Bird (8:21.00).

400 METRI (FEMMINILE) – Sesto posto per Elisa Valensin. L’azzurra ha messo a segno un’altra ottima prestazione correndo in 52.69. Gara dominata da Lurdes Gloria Manuel (51.29) vincitrice davanti a Dianna Proctor (51.98) e Zaya Akins (52.00).

400 METRI (MASCHILE) – Non c’erano italiani in gara. Vittoria per Udeme Okon in 45.69. Il sudafricano ha preceduto i due americani Jayden Davis (46.08) e Sidi Njie (46.29).

DECATHLON

Dopo metà gara è Tommaso Franzè è in diciannovesima posizione con 3418 punti: l’italiano ha prima chiuso a 1.79 nel salto in alto e poi corso in 52.45. Davanti a tutti c’è Tomas Jarvinen con 4358 punti. Il ceco ha dominato la prova del salto in alto, 2.12 realizzati al primo tentativo, ed ha corso un ottimo 48.88 nei 400 metri.