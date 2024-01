Atletica, la carica di Eloisa Coiro: “Obiettivo finale agli Europei di Roma. I 1500? Per ora troppo lunghi”

Nuovo appuntamento con l’ormai tradizionale rubrica di OA Sport TV, Sprint2U, condotta da Ferdinando Savarese. Questa volta l’ospite di lusso è Eloisa Coiro: scesa nel 2023 per ben tre volte sotto il muro dei 2′ sugli 800 metri. Andiamo a scoprire nel dettaglio le parole dell’azzurra in vista di questa annata ricca di appuntamenti.

Specialista soprattutto degli 800: “In verità ho iniziato con gli ostacoli, i 1500 mi sembrano troppo lunghi. Mi piacciono gli 800 e i 1500 per ora sembrano troppo lunghi, poi chissà. Da allieva ho fatto i 400 e poi gli 800 e c’è stato un amore a prima vista. Mi piace molto lo spirito delle staffetta con i 400”.

Si sta alzando il livello dell’Italia nel mezzofondo: “Il fatto che in Italia ci siano sempre più atlete che vanno forte è una cosa positiva. Avere tante persone che vanno forte sprona ad alzare il livello. Anche sugli 800 siamo in due ad essere scese sotto i 2′, dopo anni di assenza del mezzofondo. Possiamo essere soddisfatti e sta crescendo grazie a questi risultati anche il movimento”.

La passata stagione: “L’anno scorso è stata una bellissima stagione, iniziata bene con le indoor, anche se non ho timbrato il tempo che mi rappresentava. Era la prima stagione che facevo completa sugli 800 indoor, che sono molto diversi rispetto a quelli outdoor. Agli Europei di Istanbul mi sono molto divertita e l’ultima italiana in finale era stata dieci anni fa. D’estate con la vittoria della Coppa Europa e con la gara di Madrid dove sono scesa sotto i 2′. E poi i Mondiali, dove in una gara non perfettamente lineare, ho siglato il mio personale. Manca qualcosina per accedere alla finale, ma è quello su cui stiamo lavorando”.

A breve la prima gara dell’anno: “Il debutto sarà in Francia. Sono contenta di gareggiare, sono alla ricerca di risposte, le prime gare sono un po’ così, non vado con particolari aspettative e poi vediamo. Mi sento bene e sono pronta”.

Obiettivi per l’annata: “Punto ai Mondiali indoor e a ottenere un buon risultato lì. In estate gli Europei di Roma che sono molto importanti per me e poi i Giochi Olimpici di Parigi”.

A cosa si punta? “Cerco di guardare molto giorno per giorno. Nella mia testa in questo momento i Mondiali sono lontani, le Olimpiadi ancora di più. Nel momento di sognare sogno in grande: la finale agli Europei è uno dei grandi obiettivi. Cercare di migliorare a livello cronometrico anche, se fai il personale hai dato il meglio di te stesso a prescindere dal piazzamento”.

VIDEO INTERVISTA COMPLETA AD ELOISA COIRO

Foto: Colombo/FIDAL