Atletica, Gianmarco Tamberi atteso al Palio della Quercia 2024: i big italiani in gara a Rovereto

Pochi giorni dopo il deludente terzo posto del Golden Gala a Roma, Gianmarco Tamberi è atteso domani (martedì 3 settembre, dalle ore 20.10) in pedana a Rovereto per il Palio Città della Quercia 2024, edizione numero 60 del meeting su pista più antico d’Italia confermato anche quest’anno da World Athletics come tappa del circuito Continental Tour Silver.

Gimbo rappresenta sicuramente la stella più luminosa di un cast di medio-alto livello internazionale in cui figurano anche altri azzurri di primo piano. Sempre nella gara di salto in alto vedremo infatti in azione Stefano Sottile, quarto ad un soffio dalla medaglia con il personale (2,34 metri) alle Olimpiadi di Parigi, oltre al promettente Manuel Lando.

Nel getto del peso ci saranno Zane Weir ed il rientrante Nick Ponzio, entrambi alla ricerca di una spallata in zona 22 metri, mentre sui 100 metri il campione olimpico in staffetta di Tokyo 2021 Lorenzo Patta dovrà vedersela con cinque sprinter da sub-10″ in carriera tra cui gli americani Ronnie Baker e Pjai Austin (al via anche il canadese Jerome Blake oro a Parigi nella 4×100).

Fari puntati inoltre su Catalin Tecuceanu, che proverà un nuovo assalto al record italiano degli 800 metri dopo essersi avvicinato lo scorso 12 luglio ad un solo centesimo dall’1:43.74 di Andrea Longo. Iscritta anche la primatista nazionale dei 1500 Sintayehu Vissa, le ottocentiste Elena Bellò ed Eloisa Coiro, gli ostacolisti Giada Carmassi e Hassane Fofana.