LIVE Atletica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: avanzano Jacobs e Ali nei 100, stasera la finale del peso con Fabbri

15.56 L’asta del decathlon si chiude qui così come la nostra diretta live, appuntamento dalle 19.00 con il programma serale, ci sarà la finale del peso con Leonardo Fabbri in lotta per una medaglia, buon proseguimento con le Olimpiadi su OA Sport.

15.55 Decide di chiuderla qui l’estone che si ferma al nuovo personale (5.30).

15.54 5.30 per l’estone Oiglane al primo tentativo, è rimasto solo lui a saltare.

15.52 Tre errori per Rooth a 5.40, il norvegese è comunque il migliore del lotto fino a qui con 5.30 (nuovo personale).

15.50 Errore a 5.40 per Markus Rooth (Norvegia).

15.47 L’estone supera 5.10 al secondo tentativo.

15.44 Primo errore a 5.10 per Oiglane.

15.42 Siamo alle battute conclusive di questa asta del decathlon.

15.39 5.30 al secondo tentativo per Rooth (Norvegia) che è rimasto uno degli ultimi due a saltare con Oiglane (Estonia).

15.36 5.00 per l’estone Oiglane.

15.33 Fuori alla stessa misura anche il connazionale Ziemek.

15.32 Tre errori per Williams che esce di scena a 5.20.

15.28 Errore per Williams a 5.20.

15.24 Ritocca ulteriormente il proprio personale il norvegese Rooth che balza a 5.20.

15.21 Tre errori a 5.10 per il tedesco Neugebauer, sono rimasti in tre a saltare.

15.18 5.10 per il norvegese Rooth (nuovo personale).

15.13 5.00 anche per Ziemek (Usa) e Neugebauer (Germania).

15.10 5.00 al primo tentativo per Williams (Usa).

15.07 Escono anche Owens-Delerme (Porto Rico) e Gletty (Francia), sono rimasti in tre nel gruppo dei migliori: Williams (Usa), Neugebauer (Germania) e Rooth (Norvegia).

15.04 Fuori anche Ferreira Santana a 4.90.

15.00 4.90 al secondo tentativo per il tedesco Neugebauer.

14.57 Fuori l’australiano Golubovic a 4.70.

14.54 Errori per Neugebauer, Ferreira Santana, Mullings e Gletty a 4.90.

14.51 4.90 al primo tentativo per lo statunitense Harrison Williams.

14.48 Ken Mullings supera 4.80 al terzo tentativo.

14.45 4.70 al primo tentativo per Victor Lindon (Grenada).

14.43 4.80 al terzo tentativo per Mullings (Bahamas).

14.39 Tre errori per il canadese Warner a 4.60.

14.36 4.80 anche per Neugebauer.

14.31 4.80 al primo tentativo per il norvegese Rooth.

14.28 Errore per Ferreira Santana a 4.80.

14.25 4.70 al secondo tentativo per il tedesco Neugebauer.

14.22 4.70 al primo tentativo per il francese Gletty.

14.19 Errori per Mullings e Neugebauer a 4.70.

14.16 4.70 al primo tentativo per il brasiliano Ferreira Santana.

14.13 Tre errori per il norvegese Skotheim a 4.50.

14.11 4.60 per l’estone Erm.

14.03 In tanti stanno saltando le prime misure.

14.00 4.50 al secondo tentativo per il brasiliano Ferreira Santana.

13.57 4.50 per il bahamense Ken Mullings.

13.54 4.40 per il tedesco Steinforth.

13.52 4.20 al primo tentativo per l’australiano Golubovic.

13.49 Si parte da 4.20 con il primo gruppo, poi 4.30, 4.40, 4.50, 4.60.

13.42 Inizia l’asta del decathlon.

13.35 Si ripartirà tra cinque minuti.

13.30 Ben ritrovati amici di OA Sport per il salto con l’asta del decathlon che chiuderà la prima parte del programma odierno di atletica allo “Stade de France”.

13.09 La nostra diretta si chiude al momento qui in attesa delle ultime gare del programma mattutino, a tra poco.

13.06 Si chiude dunque il programma della pista della mattinata con la qualificazione sia di Marcell Jacobs che di Chituru Ali alle semifinali dei 100 metri.

13.03 Lo statunitense Kerley vince l’ultima batteria dei 100 in 9.97 davanti a Tebogo (Botswana) che è secondo in 10.01 e passa in semifinale al pari di Hughes (Regno Unito), terzo in 10.03.

13.00 L’azzurro si è fermato a 5.70 (primato stagionale), questi i qualificati alla finale: Duplantis (Svezia), Guttormsen (Norvegia), Karalis (Grecia), Sasma (Turchia), Vloon (Paesi Bassi), Obiena (Filippine), Kendricks (Usa), Lita Baehre (Germania), Marschall (Australia), Kreiss (Lettonia), Zernikel (Germania), Huang (Cina).

12.58 Nel frattempo si sono chiuse le qualificazioni dell’asta maschile dove è arrivata purtroppo l’eliminazione per Claudio Stecchi.

12.55 Questa l’ottava e ultima serie che chiuderà le batterie dei 100 metri:

1 799 HAI BORZOR Christopher 10.14 10.14 183 2 415 BOT TEBOGO Letsile 9.88 9.88 3 3 312 ANT GREENE Cejhae 10.00 10.00 64 4 706 GBR HUGHES Zharnel 9.83 10.00 11 5 1319 USA KERLEY Fred 9.76 9.88 13 6 511 CIV CISSE Arthur 9.93 10.10 69 7 452 CAN BROWN Aaron 9.96 10.10 44 8 514 COD MULAMBA Dominique Lasconi 10.48 10.54 689 9 571 EOR KELETELA Dorian 10.27 10.36 860

Legend

12.52 Vince Bednarek in 9.97 davanti a Eseme (Camerun), secondo in 9.98. Terzo il candese Andrè de Grasse in 10.07.

12.49 Questa la heat 7 dei 100 metri:

1 513 CMR ESEME Emmanuel 9.96 10.01 10 2 1292 USA BEDNAREK Kenneth 9.87 9.87 22 3 1043 MRI BIBI Gary Noa Jerrel 10.11 10.11 131 4 1006 LBR MATADI Emmanuel 9.91 9.91 15 5 453 CAN de GRASSE Andre 9.89 10.00 17 6 943 JPN SAKAI Ryuichiro 10.02 10.10 71 7 517 COL LONGA Ronal 9.99 10.29 102 8 558 DOM GONZALEZ Jose 10.04 10.09 53 9 831 IRQ YASEEN Taha Hussein 10.51 10.51

12.46 Mancano due serie per chiudere le batterie dei 100 metri.

12.44 Vittoria per Simbine in 10.03. Secondo posto per Blake in 10.06.

12.43 Questa la sesta batteria dei 100 metri:

1 GAM CAMARA Ebrahima 9.98 9.98 84

2 BAH McCOY Wanya 10.02 10.02 39

3 JAM BLAKE Ackeem 9.89 9.92 8

4 IVB BRATHWAITE Rikkoi 10.00 10.00 34

5 RSA SIMBINE Akani 9.84 9.86 7

6 GUY ARCHIBALD Emanuel 10.09 10.09 60

7 COM MAAROUFOU Hachim 10.31 10.31 596

8 AUS BROWNING Rohan 10.01 10.29 87

9 DEN HANSEN Simon 10.11 10.11 47

12.40 Stecchi fuori dalla finale del salto con l’asta. Lita Baehre supera al terzo tentativo 5.75 e fa scivolare l’azzurro in tredicesima posizione.

12.39 Dopo la gara dei 100 metri Jacobs ha parlato ai microfoni della Rai “Non mi sono piaciuto per niente, le sensazioni non sono state ottime. Sono rimaste pesante nella prima parte della gara, non sono riuscito a correre come volevo. L’obiettivo di oggi era qualificarsi per domani. Domani è un altro girono e provare a sistemare le ultime cose. Quando ti qualifichi va sempre bene, quindi l’importante era qualificarsi per domani.”

12.36 Terzo errore di Collet a 5.75.

12.34 La prova di Jacobs non ha convinto a pieno. Il campione olimpico ha dato l’impressione di essere imballato nella corsa. Ci sono diversi margini di miglioramento e la semifinale è domani.

12.32 JACOBS IN SEMIFINALE! L’azzurro parte male ma nonostante ciò arriva al secondo posto stoppando il cronometro in 10.05.

12.32 Partiti!

12.31 Gli atleti si posizionano sui blocchi.

12.29 Si preparano i protagonisti della quinta batteria dei 100 metri maschili. Jacobs in quarta corsia.

12.27 Secondo errore di Collet a 5.75, fallisce il primo tentativo anche Lita Baehre.

12.26 È IL MOMENTO DI JACOBS!! Questa la quinta batteria dei 100 metri maschili:

1 IRI TAFTIAN Hassan 10.03 10.28 49

2 NGR AJAYI Kayinsola 10.00 10.00 25

3 CAY HOWELL Davonte 10.10 10.10 117

4 ITA JACOBS Lamont Marcell 9.80 9.92 12

5 GHA SAMINU Abdul-Rasheed 10.02 10.02 72

6 RSA RICHARDSON Benjamin 9.86 9.86 33

7 BRA CAMILO Paulo Andre 10.02 10.12 68

8 SGP LOUIS Marc Brian 10.27 10.36 303

9 SWE LARSSON Henrik 10.08 10.08 29

12.25 Terzo errore di Stecchi ai 5.75. L’azzurro ora deve sperare di rientrare nei dodici finalisti.

12.23 Vittoria di Seville in 9.99 davanti Sani Brown e Boonson

12.22 Iniziata la quarta batteria dei 100 metri!

12.21 Huang supera 5.75 al secondo tentativo.

12.20 Questa la quarta batteria dei 100 metri maschili:

1 ANG SANTOS Marcos 10.31 10.31

2 THA BOONSON Puripol 10.06 10.08 56

3 NGR ASHE Favour Oghene Tejiri 9.94 9.94 51

4 JPN SANI BROWN Abdul Hakim 9.97 9.99 9

5 CAN ASEMOTA Duan 10.03 10.03 46

6 JAM SEVILLE Oblique 9.82 9.82 5

7 BAH JONES Terrence 9.91 10.13 109

8 ALB BURRAJ Franko 10.60 10.60 1485

9 POL WDOWIK Oliwer 10.23 10.23 77

12.19 Secondo errore ai 5.75 per Stecchi, sbaglia il primo tentativo Huang.

12.17 Karalis e Vloon superano la misura di 5.75 al primo tentativo mentre la passa Marschall.

12.15 Vittoria in 9.98 per Hinchliffe! Seconda posizione per Lyles in 10.04 che ha corso in scioltezza tirando i remi in barca negli ultimi metri.

12.15 Partiti!!

12.14 Si posizionano sui blocchi gli atleti della terza batteria dei 100 metri.

12.13 Stecchi fallisce il primo tentativo a 5.75.

12.12 Questa la terza batteria dei 100 metri:

1 SKN HARRIS Naquille 10.25 10.25 265

2 AUT FUCHS Markus 10.08 10.21 66

3 GBR HINCHLIFFE Louie 9.95 9.95 21

4 RSA MASWANGANYI Shaun 9.91 10.03 58

5 GER ANSAH Owen 9.99 9.99 37

6 USA LYLES Noah 9.81 9.81 1

7 CHN XIE Zhenye 9.97 10.06 42

8 OMA AL BALUSHI Ali Anwar Ali 10.14 10.14 45

9 SEY SICOBO Dylan 10.33 10.48 1177

12.10 Nel salto con l’asta 9 atleti hanno superato 5.70 al primo tentativo, in due, tra cui Stecchi, ci sono riusciti al secondo ed in due al terzo. Duplantis l’unico che ha passato la misura.

12.08 ALI IN SEMIFINALE!! Vittoria della batteria per Omanyala in 10.08. L’azzurro non ha condotto un ottima gara sin dalla partenza ma nonostante ciò ha chiuso al secondo posto in 10.12.

12.08 Partiti!!

12.07 Sono pronti in pista gli atleti della seconda batteria. Ricordiamo che avanzano in semifinale i primi 3 più i tre più veloci degli esclusi.

12.05 A breve la seconda batteria dei 100 metri con Chituru Ali. Questa la start list:

1 ITA ALI Chituru 9.96 9.96 16

2 KEN OMANYALA Ferdinand 9.77 9.79 4

3 PAN DELISER ESPINOSA Arturo Harmodio 10.14 10.18 185

4 AUS AZZOPARDI Joshua 10.14 10.14 82

5 COL RENTERIA JIMENEZ Jhonny 9.97 9.97 80

6 TTO AUGUSTINE Devin 10.05 10.05 81

7 GER HARTMANN Joshua 10.06 10.06 30

8 MAS FAHMI Muhd Azeem 10.09 10.36 94

9 BRA CARDOSO Erik 9.97 10.18 41

12.03 Vittoria di Thompson che negli ultimi metri si è rialzato. Il giamaicano ha stoppato il cronometro in 10.00. Secondo posto per Azamati in 10.08, terzo per Espinosa in 10.11.

12.02 Partiti!!

12.01 Abbandona la pista Azu che è ufficialmente squalificato. Ricordiamo la start list della prima batteria:

1 CUB ESPINOSA Reynaldo R. 9.96 9.96 95

2 BRA BARDI Felipe 9.96 10.05 27

3 INA ZOHRI Lalu Muhammad 10.03 10.17 156

4 GBR AZU Jeremiah DSQ

5 JAM THOMPSON Kishane 9.77 9.77 6

6 GHA AZAMATI Benjamin 9.90 10.05 43

7 SWZ MATSENJWA Sibusiso 10.22 10.37 588

8 TUR OZER Kayhan 10.17 10.17 54

9 JPN HIGASHIDA Akihiro 10.14 10.14 40

12.00 Lita Baehre supera la misura di 5.70 al terzo tentativo. In pista continua la protesta di Azu.

11.59 Squalificato Azu che sta discutendo con i giudici.

11.58 Il tempo di reazione di Azu è di 0.073.

11.57 Falsa partenza.

11.57 PARTITI!!

11.56 È il momento della prima batteria dei 100 metri, entrano in pista gli atleti.

11.55 Terzo errore di Sobera a 5.70.

11.54 Collet supera al terzo tentativo 5.70.

11.52 È il momento di Stecchi a 5.75.

11.52 A breve inizierà la prima batteria dei 100 metri. Questa la start list:

1 CUB ESPINOSA Reynaldo R. 9.96 9.96 95

2 BRA BARDI Felipe 9.96 10.05 27

3 INA ZOHRI Lalu Muhammad 10.03 10.17 156

4 GBR AZU Jeremiah 9.97 9.97 18

5 JAM THOMPSON Kishane 9.77 9.77 6

6 GHA AZAMATI Benjamin 9.90 10.05 43

7 SWZ MATSENJWA Sibusiso 10.22 10.37 588

8 TUR OZER Kayhan 10.17 10.17 54

9 JPN HIGASHIDA Akihiro 10.14 10.14 40

11.50 A 5.70 hanno commesso due errori Wooten, Collet, Lita Baehre, Sobera e Ammirati.

11.48 Nel salto con l’asta mancano 6 atleti a 5.70. Al momento sono 11 gli atleti che hanno superato questa misura, tra cui Stecchi.

11.47 Vittoria per Kolberg in 1:59.08, seconda posizione per Kiprotich in 1:59.31.

11.45 Iniziato l’ultimo ripescaggio degli 800 metri femminili!

11.42 Questo l’ultimo ripescaggio degli 800 metri femminili:

2 KEN KIPROTICH Vivian Chebet 1:58.26 1:58.26 18

3 BRN JEPKOSGEI Nelly 1:58.93 1:58.93

4 ESP IBARZABAL Lorea 1:59.80 1:59.80 35

5 KUW AL ROUMI Amal 2:09.87 2:09.87 559

6 GER KOLBERG Majtie 1:58.74 1:58.74 40

7 ETH ALEMU Habitam 1:56.71 1:57.70 10

8 SRI KARUNARATHNA Tharushi 2:00.66 2:04.22 48

9 FIN MAATTANEN Eveliina 1:59.59 1:59.59 25

11.40 Duplantis passa la misura dei 5.70.

11.39 Vittoria di Almanza in 2:01.54. Bellò chiude al quarto posto ed è eliminata.

11.38 Bellò inizia l’ultimo rettilineo in quarta posizione.

11.37 Iniziato il terzo ripescaggio degli 800 metri.

11.37 Questo il terzo ripescaggio degli 800 metri:

2 ITA BELLO Elena 1:58.89 1:58.89 28

3 EOR NAKANG Perina Lokure 2:08.20 2:08.20

4 KOS BAKRACI Gresa 2:07.67 2:07.88 630

5 CUB ALMANZA Rose Mary 1:56.28 1:58.89 49

6 FRA KANDISSOUNON Lena 1:59.65 1:59.70 34

7 BOT NOWE Oratile 1:59.69 1:59.69 41

8 AUS BISSET Catriona 1:57.78 1:58.12 8

9 CAN SHUKLA Jazz 1:58.20 1:58.20 36

11.35 Sii!! Stecchi supera i 5.70 al secondo tentativo e migliora il suo stagionale.

11.34 È il momento del secondo salto di Stecchi a 5.70.

11.33 Questa sarà la batteria di Ali, la seconda a partire dalle 11.55:

1 ITA ALI Chituru 9.96 9.96 16

2 KEN OMANYALA Ferdinand 9.77 9.79 4

3 PAN DELISER ESPINOSA Arturo Harmodio 10.14 10.18 185

4 AUS AZZOPARDI Joshua 10.14 10.14 82

5 COL RENTERIA JIMENEZ Jhonny 9.97 9.97 80

6 TTO AUGUSTINE Devin 10.05 10.05 81

7 GER HARTMANN Joshua 10.06 10.06 30

8 MAS FAHMI Muhd Azeem 10.09 10.36 94

9 BRA CARDOSO Erik 9.97 10.18 41

11.31 Vittoria di Bourgoin in 1:59.52. Sia la seconda, che la terza classificata hanno un tempo migliore di Coiro che è quindi eliminata.

11.30 Wilson in testa prima dell’ultimo rettilineo.

11.29 Iniziato il secondo ripescaggio degli 800 metri.

11.27 Questa la start list del secondo ripescaggio degli 800 metri:

2 USA WILSON Allie 1:57.52 1:57.52 14

3 SUI ROSAMILIA Valentina 1:58.69 1:58.69 55

4 PLE ALMASRI Layla 2:12.21 2:12.21

5 POL WIELGOSZ Anna 1:59.07 1:59.07 33

6 FRA BOURGOIN Anais 1:58.47 1:58.47 31

7 JAM TRACEY Adelle 1:58.41 2:03.47 12

8 GAM JALLOW Sanu 1:59.29 1:59.29 101

9 SLO HORVAT Anita 1:58.73 2:00.32 26

11.26 Sono ufficiali le batterie dei 100 metri maschili: Ali sarà in corsia 1 nella seconda batteria, Jacobs gareggerà in corsia 4 nella quinta batteria.

11.24 Stecchi fallisce il primo tentativo.

11.23 È il momento del primo tentativo di Stecchi ai 5.70.

11.22 Eloisa Corio taglia il traguardo in seconda posizione in2:00.31. L’azzurra ora deve sperare di rientrare nei due miglior tempi.

11.22 Inizia la rimonta dell’azzurra sul rettilineo finale.

11.22 Coiro è quinta dopo il primo giro.

11.21 Iniziata la prima batteria del ripescaggio degli 800 metri.

11.20 Obiena ha sbagliato i primi due tentativi a 5.60. Il filippino ha scelto di non fare il terzo tentativo a quella misura ma di provarlo a 5.70.

11.18 Questa la prima batteria del ripescaggio degli 800 metri:

2 BRA de LIMA Flavia Maria 2:00.40 2:00.73 47

3 LTU GALVYDYTE Gabija 1:59.18 1:59.18 42

4 ITA COIRO Eloisa 1:59.19 1:59.19 22

5 AUS CALDWELL Abbey 1:58.48 1:58.49 19

6 UGA NAKAAYI Halimah 1:57.26 1:57.26 4

7 SUI WERRO Audrey 1:58.13 1:58.67 24

8 ESP MARTIN Lorena 2:00.33 2:00.33 57

11.17 Tra poco inizieranno i ripescaggi degli 800 metri femminili. La prima di ogni batteria avanza in semifinale più le due più veloci.

11.14 Eliminati ai 5.60 Blech e Kujanpaa.

11.12 Si qualificano alle batterie dei 100 metri anche Louis (10.43), Maaroufou (10.44), Yaasen (10.51) e Mulamba (10.54).

11.11 Vittoria per Deliser Espinosa in 10.34. Avanza al turno successivo anche Sicobo con il tempo di 10.51.

11.11 Iniziata la sesta batteria dei 100 metri!

11.10 Wooten supera la misura di 5.60 al terzo tentativo

11.08 Questa la start list della sesta ed ultima batteria del turno preliminare dei 100 metri:

2 PAN DELISER ESPINOSA Arturo Harmodio 10.14 10.18 185

3 MLT GRILLO Beppe 10.23 10.23 433

4 SEY SICOBO Dylan 10.33 10.48 1177

5 GAB HOYE YENDA MOUKOULA Wissy Frank 10.49 10.49 1064

6 FIJ TEWA Waisake 10.71 10.84 1722

7 SUR LISSE Jalen 10.73 10.85 2175

8 BAN RAHMAN Imranur 10.11 204

9 BRU AR-RASYID Muhd Noor Firdaus 10.60

11.06 Vittoria di Harris in 10.33. Seconda posizione per Zohri in 10.35.

11.05 Iniziata la quinta batteria dei 100 metri.

11.03 Secondo errore ai 5.60 per Blech, Buaro, Kujanpaa e Wooten

11.01 Duplantis inizia la propria gara ai 5.60 e supera la misura al primo tentativo.

10.59 Questa la start list della quinta batteria dei 100 metri:

2 INA ZOHRI Lalu Muhammad 10.03 10.17 156

3 SKN HARRIS Naquille 10.25 10.25 265

4 MLI SISSOKO Fode 10.46 10.46 1056

5 COD MULAMBA Dominique Lasconi 10.48 10.54 689

6 NRU KAKIOUEA Winzar 10.82 10.82 3701

7 GUM GREEN Joseph 10.84 10.87 3153

8 TGA FUKOFUKA Maleselo 12.39 12.57

9 GEQ SANTANDER VILLARUBIA Remigio 11.46

10.58 Vittoria di Borzor in 10.26. Avanza al turno successivo anche Santos che in 10.31 fa segnare il record nazionale di Angola.

10.57 Iniziata la quarta batteria dei 100 metri!

10.56 Iniziata la prova del lancio del disco del decathlon.

10.54 A breve inizierà la prova del lancio del disco del gruppo A del decathlon:

1 NED TAAM Rik 48.21 42.95 26

2 BAH MULLINGS Ken 45.04 45.04 21

3 USA BALDWIN Heath 43.67 43.67 16

4 EST OIGLANE Janek 45.94 43.19

5 USA WILLIAMS Harrison 48.86 45.02 8

6 EST TILGA Karel 51.39 4

7 GER STEINFORTH Till 43.13 42.24 23

8 EST ERM Johannes 49.39 45.92 6

9 FRA GLETTY Makenson 46.47 44.12 11

10 ESP URENA Jorge 43.70 41.36 22

11 BRA FERREIRA SANTANA Jose Fernando 4 6.57 45.46 24

10.53 Questa la start list della terza batteria del turno preliminare dei 100 metri:

2 HAI BORZOR Christopher 10.14 10.14 183

3 COM MAAROUFOU Hachim 10.31 10.31 596

4 ANG SANTOS Marcos 10.42 10.42

5 MDV ADAM Ibadulla 10.61 10.61 1710

6 BIZ GILL Shaun 10.57 10.76 2452

7 LBA ESSABAI Ahmed 11.03 11.03

8 FSM FITI Scott James 11.10 11.84

9 IRQ YASEEN Taha Hussein

10.52 Superano la misura di 5.60 Karalis, Kendricks, Kreiss, Marschall, Sasma e Sobera.

10.51 Vittoria di Bibi in 10.27. Avanza alle batterie anche Burraj con il tempo di 10.60.

10.51 Iniziata la terza batteria dei 100 metri.

10.50 Sbagliano ai 5.60 Blech, Emig, Buaro e Kujanpaa

10.49 Per Stecchi si tratta del primato stagionale.

10.48 Questa la batteria della terza batteria del turno preliminare dei 100 metri:

2 MRI BIBI Gary Noa Jerrel 10.11 10.11 131

3 HKG DIU Felix Chun Hei 10.33 10.33 456

4 TJK MUZRAPOV Favoris 10.37 10.37 457

5 ALB BURRAJ Franko 10.63 10.63 1485

6 HON GARCIA Melique 10.50 10.73 2099

7 MAD GARDINER Rija Vatomanga 10.97 11.13

8 YEM AL-YAFAEE Samer 11.78 11.78

9 TLS ATAIDE Manuel

10.47 Errore ai 5.60 di Collet.

10.46 Vittoria di Howell in 10.31. Avanza al turno successivo anche 10.39.

10.45 Iniziata la seconda batteria del turno preliminare dei 100 metri

10.44 Riesce il primo tentativo dell’italiano che è il primo a superare la misura dei 5.60.

10.43 È il momento del primo salto di Stecchi ai 5.60.

10.41 Terzo errore per Al Hizam che è il primo eliminato.

10.39 Questa la start list della seconda batteria del turno preliminare dei 100 metri:

2 CAY HOWELL Davonte 10.10 10.10 117

3 MOZ SABINO Steven 10.35 10.35 694

4 SWZ MATSENJWA Sibusiso 10.22 10.37 588

5 CAF TOUMANDJI Herve 10.47 10.63 1822

6 BEN KIKI Didier 10.65 10.71

7 KIR KANIWETE Kenaz 11.35 11.35

8 MNE PESIC Darko 11.25 11.58

10.39 Kujanpaa supera la misura ai 5.40, spalle al muro Al Hizam.

10.38 Buaro, Nilsen e Zhong superano la misura di 5.40 al secondo tentativo.

10.36 Vittoria per Camara in 10.29. Avanza anche Fahmi in 10.42.

10.36 Iniziata la prima batteria.

10.35 Entrano in pista gli atleti del primo turno preliminare dei 100 metri:

2 GAM CAMARA Ebrahima 9.98 9.98 84

3 MAS FAHMI Muhd Azeem 10.09 10.36 94

4 SGP LOUIS Marc Brian 10.27 10.36 303

5 AFG NOOR ZAHI Sha Mahmood 10.68 10.68 2415

6 GBS CAMARA Seco 10.71 10.71 2112

7 MHL REED William 11.42 11.42

8 TUV MAIBUCA Karalo Hepoiteloto 11.39 11.55

10.33 Nel gruppo B errore per Nilsen, Zhong, Al Hizam, Buaro. Spalle al muro Kujanpaa con due errori.

10.33 Anche Lita Baehre supera la misura al secondo tentativo. Tutti gli atleti del gruppo A avanzano a 5.60

10.31 Vloon supera i 5.40 al secondo tentativo.

10.29 Tra pochi minuti inizierà il turno preliminare dei 100 metri maschili. Accedono alle batterie i primi due più i 4 più veloci.

10.28 Errore di Lita Baehre ai 5.40.

10.26 Questa la classifica aggiornata del decathlon dopo 6 prove:

1 CAN WARNER Damian 5585

2 PUR OWENS-DELERME Ayden 5571

3 GER NEUGEBAUER Leo 5560

4 NOR SKOTHEIM Sander 5543

5 EST ERM Johannes 5440

6 NOR ROOTH Markus 5401

7 USA WILLIAMS Harrison 5371

8 NED ROOSEN Sven 5367

9 FRA GLETTY Makenson 5361

10 GRN VICTOR Lindon 5359

10.23 Lisek, Emig, Blech, Sobera, Sasma, Marschall, Kreiss, Kendricks e Collet superano al primo tentativo la misura di 5.40

10.22 Vittoria per Warner in 13.62 davanti a Mullings in 13.70 e Gletty 13.96.

10.22 Iniziata la terza batteria dei 110 ostacoli.

10.19 Entrano in pista gli atleti della terza batteria dei 110 ostacoli del decathlon. Questa la start list:

2 FRA GLETTY Makenson 13.88 13.88 11

3 CAN WARNER Damian 13.27 13.45 2

4 PUR OWENS-DELERME Ayden 13.59 13.68 13

5 USA WILLIAMS Harrison 13.88 13.94 8

6 NED ROOSEN Sven 13.96 13.96 20

7 USA BALDWIN Heath 13.71 13.71 16

8 BAH MULLINGS Ken 13.66 13.66 21

9 BRA FERREIRA SANTANA Jose Fernando 13.88 13.88 24

10.18 Stecchi supera la misura di 5.40 al primo tentativo.

10.18 È il momento del salto di Stecchi.

10.16 Vloon sbaglia il primo tentativo a 5.40. Karalis, Obiena e Duplantis passano la misura.

10.14 Vittoria per Skotheim in 14.16! Seconda posizione per Urena in 14.29. Quinto posto per Neugebauer in 14.51.

10.14 Partita la seconda batteria!

10.12 Entrano in pista gli atleti della seconda batteria dei 110 ostacoli del decathlon.

10.10 Questa la start list della seconda batteria:

2 GER NEUGEBAUER Leo 14.33 14.36 3

3 ESP URENA Jorge 13.88 14.20 22

4 AUS GOLUBOVIC Daniel 13.92 14.24 25

5 GER KAUL Niklas 14.17 14.17 14

6 GER STEINFORTH Till 14.11 14.12 23

7 EST ERM Johannes 14.19 14.27 6

8 NOR SKOTHEIM Sander 13.97 14.30 7

10.09 Sono ufficiali i risultati della prima batteria dei 110. Queste le prime tre posizioni: Rooth (14.25), Oiglane (14.45) e Victor (14.62).

10.07 Questa la start list delle qualificazioni del salto con l’asta maschile:

Qualificazioni – Gruppo A

1 NED VLOON Menno 5.96 5.84 15

2 AUS MARSCHALL Kurtis 5.95 5.87 5

3 FRA COLLET Thibaut 5.95 5.95 6

4 GRE KARALIS Emmanouil 5.93 5.93 8

5 USA KENDRICKS Sam 6.06 5.95 3

6 POL SOBERA Robert 5.81 5.75 17

7 LAT KREISS Valters 5.72 5.72 33

8 TUR SASMA Ersu 5.90 5.82 12

9 GER LITA BAEHRE Bo Kanda 5.90 5.77 22

10 USA WOOTEN Jacob 5.90 5.87 14

11 FRA AMMIRATI Anthony 5.81 5.72 34

12 NOR GUTTORMSEN Simen 5.72 5.70 27

13 PHI OBIENA Ernest John 6.00 5.97 2

14 NOR GUTTORMSEN Sondre 6.00 5.75 35

15 SWE DUPLANTIS Armand 6.24 6.24 1

Qualificazioni – Gruppo B

1 ITA STECCHI Claudio Michel 5.82 5.51 41

2 GER BLECH Torben 5.86 5.82 20

3 FIN KUJANPAA Urho 5.70 5.70 40

4 POR BUARO Pedro 5.82 5.82 29

5 FRA EMIG Robin 5.75 5.75 24

6 POL LISEK Piotr 6.02 5.82 11

7 CHN HUANG Bokai 5.75 5.72 10

8 CZE SCERBA Matej 5.67 5.67 36

9 KSA AL HIZAM Hussain Asim 5.70 5.62 25

10 CHN ZHONG Tao 5.75 5.75 18

11 CZE HOLY David 5.71 5.71 30

12 USA NILSEN Christopher 6.05 6.00 4

13 GER ZERNIKEL Oleg 5.87 5.82 21

14 NOR LILLEFOSSE Pal Haugen 5.86 5.82 57

15 BEL BROEDERS Ben 5.85 5.82 9

16 CHN YAO Jie 5.82 5.63 19

10.06 Vittoria per Rooth in 14.65.

10.05 Iniziata la prima batteria!

10.03 Questa la start list della prima batteria dei 110 metri ostacoli del decathlon:

2 EST TILGA Karel 14.65 4

3 NED TAAM Rik 14.41 14.41 26

4 GRN VICTOR Lindon 14.45 14.72 5

5 EST OIGLANE Janek 14.33

6 NOR ROOTH Markus 14.23 14.59 10

7 USA ZIEMEK Zachery 14.29 14.81 18

10.00 Alle 11.20 circa ci saranno i ripescaggi degli 800 metri femminili. Eloisa Coiro ed Elena Bellò proveranno a superare il turno per accedere in semifinale.

09.57 Alle 10.10 inizieranno le qualificazioni del salto in alto maschile. Per accedere alla finale bisogna saltare 5.80 o terminare nelle prime 12 posizioni della classifica.

09.54 Si partirà con le batterie dei 110 ostacoli del decathlon. Dopo i primi 5 eventi questa è la top 10:

1 GER NEUGEBAUER Leo 4650

2 PUR OWENS-DELERME Ayden 4608

3 NOR SKOTHEIM Sander 4588

4 CAN WARNER Damian 4561

5 EST ERM Johannes 4510

6 GRN VICTOR Lindon 4463

7 NOR ROOTH Markus 4459

8 USA WILLIAMS Harrison 4432

9 NED ROOSEN Sven 4391

10 FRA GLETTY Makenson 4381

09.51 Grande attesa per il debutto dei 100 metri maschili. Alle 10.35 inizieranno i turni preliminari che determineranno le batterie con Jacobs ed Ali.

09.48 Tra meno di venti minuti inizierà il programma della sessione diurna. Questo il calendario completo di questa mattina:

10.05 Decathlon, 110 ostacoli

10.10 Salto con l’asta maschile (Claudio Michel Stecchi)

10.35 100 metri maschili turno preliminare

10.55 Decathlon lancio del disco (Gruppo A)

11.20 800 metri, ripescaggi (Elena Bellò, Eloisa Coiro)

11.55 100 metri maschili, batterie (Marcell Jacobs, Chituru Ali)

12.05 Decathlon, lancio del disco (Gruppo B)

13.40 Decathlon, salto con l’asta

09.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della giornata di atletica.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della giornata di atletica ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Si entra nel vivo allo Stade de France: dopo il titolo dei 10.000 metri maschili di ieri quest’oggi verranno assegnati altre 5 medaglie d’oro.

Il focus principale dell’Italia è per la finale del getto del peso maschile. Dopo aver ottenuto la qualificazione al terzo tentativo, ma con la miglior misura, Leonardo Fabbri andrà alla caccia del metallo più prezioso. Gli avversari da battere saranno gli americani Ryan Crouser (21.49 al primo tentativo), Payton Otterdahl (21.52 alla prima) e Joe Kovacs (21.24 al terzo lancio). Tra i dodici finalisti ci sarà anche Zane Weir.

Quest’oggi sarà la giornata dei 100 metri. Nella sessione mattutina avverrà il debutto del campione olimpico Marcell Jacobs e di Chituru Ali nelle batterie della corsa maschile. La sera invece spazio alle donne con Zaynab Dosso che sarà al via delle semifinali nel tentativo di raggiungere l’accesso all’ultimo atto.

L’Italia proverà ad essere protagonista anche nella finale del salto triplo femminile con Dariya Derkach (primato stagionale nelle qualificazioni in 14.35) e nella 4×400 mista. Spazio anche ai ripescaggi degli 800 metri femminili con Eloisa Corio ed Elena Bellò e a quelli dei 1500 metri con Ossama Meslek e Federico Riva.

La sessione diurna inizierà alle 10.05 con i 110 ostacoli, sesta prova del decathlon che aprirà anche la sessione serale alle 19.15. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della giornata dell’atletica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!