Ambesi sicuro: “Vinatzer è un talento enorme, bisogna solo avere pazienza. Può scrivere pagine importanti”

Massimiliano Ambesi ha fatto il punto della situazione per quanto concerne le discipline tecniche maschili della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino durante l’ultima puntata di “Salotto Bianco“, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, parlando soprattutto di Alex Vinatzer.

Le affermazioni su Alex Vinatzer: “Attenzione, perché Vinatzer è ancora giovanissimo, molti ormai vedono Vinatzer gareggiare in Coppa del Mondo da tempo immemore, ma è del 1999. Per trovare gente coetanea o più giovane che abbia ottenuto podi in Coppa del Mondo o vittorie, uomini più donne, arrivi ad una mano più un dito, sei atleti: tre donne, che sono anche facili perché sono salite sul podio in tempi recenti, AJ Hurt, Stati Uniti, Robinson, Nuova Zelanda, e Ljutic, che è la più giovane del lotto, in campo maschile più giovane di Vinatzer a podio ci sono Braathen, McGrath, Steen Olsen, accomunati dall’essere norvegesi e specialisti di slalom e gigante“.

Il futuro dell’azzurro: “Vinatzer ha una carriera davanti, in gigante sta crescendo a vista d’occhio, in slalom deve trovare la quadratura del cerchio, ma il talento è enorme, non mi stancherò mai di dirlo. E’ un talento che va gestito, però il fatto che sia diventato competitivo in gigante per me col tempo lo aiuterà tanto in slalom. Ha una carriera davanti, bisogna solo avere pazienza, perché il tutto e subito succede solo con gli Odermatt, i super fuoriclasse, quelli che sono di un’altra dimensione. Io credo che Vinatzer, qualora riesca a mettere tutto a posto, possa diventare un atleta in grado di scrivere pagine importanti della storia italiana delle specialità tecniche“.

La situazione nelle discipline tecniche: “Con Schladming saranno 99 giganti senza successi per l’Italia, in slalom siamo arrivati a 70, parliamo di Coppa del Mondo: nelle specialità tecniche siamo arrivati a 128 gare senza vittorie, si stanno battendo tutti i record italiani in negativo, ma io il bicchiere lo vedo mezzo pieno. Sala sta dimostrando di essere costante tra sesto e nono posto, mi pare che abbia nove piazzamenti in carriera tra sesto e nono posto, quindi neanche primi 10, tra 6 e 9, anche lì basta poco per fare il salto di qualità: ci sono assenze pesanti, io resto convinto che il podio in stagione prima o poi arriverà e di slalom speciali ce ne sono ancora tanti“.

Di seguito il video dell’analisi di Massimiliano Ambesi su Alex Vinatzer, espressa nel corso dell’ultima puntata di Salotto Bianco.

VIDEO MASSIMILIANO AMBESI SU ALEX VINATZER

Foto: FISI / Pentaphoto