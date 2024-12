Kristoffersen torna alla vittoria nello slalom di Val d’Isere. Che rimonte per Kastlunger e Vinatzer!

Quasi due anni dopo l’ultima volta, finalmente Henrik Kristoffersen torna a vincere in Coppa del Mondo. Il norvegese interrompe nello slalom della Val d’Isere un digiuno che durava dal gennaio 2023 quando si impose a Wengen sempre tra i rapid gates. Si tratta del trentunesimo successo in carriera per Kristoffersen, il ventiquattresimo nella specialità ed il terzo sulla pista francese.

Grande delusione per il pubblico di casa, che stava sognando dopo la prima manche di Steven Amiez. Il giovane francese non ha retto probabilmente la pressione per la prima vittoria proprio davanti ai suoi tifosi, uscendo quasi subito nella seconda manche. Da ricordare poi che la Francia aveva già perso Clement Noel, con il leader della classifica di specialità che non ha preso il via per un problema alla caviglia dopo la caduta di ieri in gigante.

Seconda posizione per il norvegese Atle Lie McGrath, che recupera tre posizioni e chiude a 52 centesimi dal connazionale. Sul podio ci sale anche lo svizzero Loic Meillard (+0.89), anche lui con tre posti recuperati. Straordinaria rimonta del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che risale dal ventiseiesimo posto e chiude alla fine quarto a pari merito con l’austriaco Manuel Feller con un ritardo di 93 centesimi dalla vetta.

Sesto il croato Samuel Kolega (+1.07) davanti ad un formidabile Tobias Kastlunger. L’azzurro conferma il suo feeling con la Val d’Isere, andando a prendersi il suo miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo. Kastlunger rimonta addirittura ventidue posizioni e chiude settimo a 1.13.

Ottava posizione per il norvegese Timon Haugan (+1.20), che ha preceduto il britannico Dave Ryding (+1.22). Bravissimo anche Alex Vinatzer (+1.27), che rimonta undici posti e centra una Top-10 che può dargli morale per le prossime gare. A punti per l’Italia ci va anche Stefano Gross al 17° posto (+2.07).

Nella classifica di slalom Kristoffersen si porta in testa con 220 punti davanti a Noel (200) e Meillard (165). Il norvegese scappa via anche nella generale con 390 punti davanti a McGrath (282) ed Odermatt (280).