A che ora Valencia-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2024: programma, canale, streaming

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo al Pabellon Fuente de San Luis stasera per il ventiduesimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi venerdì 19 gennaio al Pabellon Fuente de San Luis – inizio del match alle ore 20:30 – contro i padroni di casa del Valencia nel match valido per la ventiduesima giornata della regular season 2023-2024.

Ennesimo scontro diretto nella corsa ai play-in per l’EA7 Emporio Armani Milano che questa sera scende in campo a Valencia contro gli spagnoli che attualmente precedono Melli e compagni con un successo in più. La zona play-in è distante due vittorie per Milano ed espugnare il Pabellon Fuente de San Luis è fondamentale per non perdere nuovamente il treno giusto.

L’Olimpia, però, affronterà una squadra ferita, reduce da quattro sconfitte negli ultimi cinque turni di Eurolega e che deve anch’essa risalire la china. Nelle file del Valencia, poi, un paio di facce note che hanno molto da dimostrare affrontando Ettore Messina, come Kevin Pangos – messo fuori rosa pochi mesi fa da Milano – e Brandon Davies, che un anno fa non ha lasciato un segno indelebile al Forum.

Palla a due che verrà alzata al Pabellon Fuente de San Luis alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201)), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

SEGUI TUTTA LA SERIE A E L’EUROLEGA DI BASKET SU DAZN A SOLI 9.99€ AL MESE

CALENDARIO VALENCIA-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Venerdì 19 gennaio

Ore 20:30 Valencia Basket – EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA VALENCIA-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo