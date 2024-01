A che ora Trento-Asseco Resovia oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 17 gennaio (ore 20.30) si gioca Trento-Asseco Resovia, match valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. I Campioni d’Italia torneranno in campo nella massima competizione europea per fronteggiare la compagine polacca nell’ultimo incontro della Pool B. I dolomitici abbracceranno il calore del proprio pubblico con la certezza di aver già guadagnato il primo posto nel raggruppamento e l’annessa qualificazione ai quarti di finale.

Trento, prima in classifica con 5 successi (15 punti) contro 3 successi (9 punti) del Tours e 2 vittorie (6 punti) del Resovia, insegue la sesta vittoria consecutiva che garantirebbe una miglior testa di serie e dunque un tabellone sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta. L’Itas si farà guidare soprattutto dal bomber Kamil Rychlicki e dagli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, salvo eventuali turnover.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Asseco Resovia, match valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 17 gennaio

Ore 20.30 Itas Trentino vs Asseco-Resovia – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA TRENTO-ASSECO RESOVIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera

