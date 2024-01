A che ora Sonego-Evans, Australian Open 2024: programma, dove vederlo in tv e streaming

Si completerà domani, martedì 16 gennaio, il primo turno dei tabelloni di singolare degli Australian Open 2024 di tennis, che quest’anno è stato spalmato su tre giornate: Lorenzo Sonego esordirà contro il britannico Daniel Evans.

Si tratterà della terza sfida tra i due, la prima al meglio dei 5 set: l’azzurro ha vinto in due partite nel 2020 nella semifinale di Vienna, mentre lo scorso anno si è imposto in rimonta in tre set nei trentaduesimi del Masters 1000 di Miami.

La diretta tv di Sonego-Evans agli Australian Open 2024 di tennis sarà affidata ad Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it e discovery+, infine per quanto concerne la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-EVANS AUSTRALIAN OPEN 2024

Martedì 16 gennaio

Court 3

Dall’1.00 ora italiana

James McCabe (Australia, WC) – Alex Michelsen (USA)

A seguire

Emma Navarro (USA, 27) – Xiyu Wang (Cina)

A seguire

Jelena Ostapenko (Lettonia, 11) – Kimberly Birrell (Australia, WC)

A seguire

Lorenzo Sonego (Italia) – Daniel Evans (Regno Unito)

PROGRAMMA SONEGO-EVANS AUSTRALIAN OPEN 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

