Calendario Australian Open 2024: ordine di gioco 16 gennaio, orari, tv, streaming, italiani in campo

Si giocherà domani, martedì 16 gennaio, a partire dall’ 1.00 ora italiana, la terza giornata degli Australian Open: in programma 56 incontri, gli ultimi 20 per il primo turno di singolare maschile ed altrettanti di quello femminile, ed i primi 8 per il primo turno di doppio maschile ed altrettanti di quello femminile.

Saranno 7 gli azzurri in campo nella prossima notte italiana: nel comparto maschile saranno impegnati Giulio Zeppieri e Lorenzo Sonego in singolare e Simone Bolelli ed Andrea Vavassori in doppio, mentre nel settore femminile toccherà a Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi in singolare.

Gli Australian Open 2024 verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da eurosport.it e discovery+. Di seguito il calendario completo di martedì 16 gennaio degli Australian Open 2024, con tutti gli italiani impegnati.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2024

Martedì 16 gennaio

Rod Laver Arena

Dalle 2.00 ora italiana

I. Swiatek 1 – S. Kenin

Non prima delle 4.00 ora italiana

H. Rune 8 – Y. Nishioka

Non prima delle 9.00 ora italiana

E. Rybakina 3 – K. Pliskova

R. Gasquet – C. Alcaraz 2

Margaret Court Arena

Dalle 2.00 ora italiana

A. Ramos-Vinolas – C. Ruud 11

C. Giorgi – V. Azarenka 18

Non prima delle 9.00 ora italiana

A. Zverev 6 – D. Koepfer

R. Marino Q – J. Pegula 5

John Cain Arena

Dall’1.00 ora italiana

S. Stephens – O. Gadecki WC

G. Dimitrov 13 – M. Fucsovics

Non prima delle 6.00 ora italiana

S. Ofner – T. Kokkinakis

Non prima delle 9.00 ora italiana

P. Martic – A. Tomljanovic

Kia Arena

Dall’1.00 ora italiana

P. Stearns – D. Kasatkina 14

M. Purcell – M. Valkusz Q

T. Paul 14 – G. Barrere

Q. Zheng 12 – A. Krueger

1573 Arena

Dall’1.00 ora italiana

C. Norrie 19 – J. Varillas

D. Collins – A. Kerber

M. McDonald – J. Shang WC

E. Raducanu – S. Rogers

Court 3

Dall’1.00 ora italiana

J. McCabe WC – A. Michelsen

E. Navarro 27 – X. Wang

J. Ostapenko 11 – K. Birrell WC

D. Evans – L. Sonego

Court 5

Dall’1.00 ora italiana

D. Lajovic – G. Zeppieri Q

A. Bogdan / R. Masarova – U. Eikeri / C. Harrison

A. Krunic – C. Burel

A. Potapova / Y. Sizikova – V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova

Court 6

Dall’1.00 ora italiana

E. Cocciaretto – L. Sun Q

Non prima delle 3.00 ora italiana

P. Tsitsipas / S. Tsitsipas – D. Altmaier / M. Reyes-Varela

A. Bublik 31 – S. Nagal Q

K. McPhee WC / A. Sharma WC – T. Preston WC / A. Rodionova WC

Court 7

Dall’1.00 ora italiana

R. Safiullin – T. Griekspoor 28

L. Zhu 29 – O. Dodin

K. Boulter – Y. Yuan

M. Kato 13 / A. Sutjiadi 13 – E. Alexandrova / A. Kalinskaya

Court 8

Dall’1.00 ora italiana

R. Zarazua Q – M. Trevisan

M. Giron – J. Draper

C. Osorio / Y. Putintseva – S. Hunter 3 / K. Siniakova 3

T. Mihalikova / Y. Xu – B. Haddad Maia 8 / T. Townsend 8

Court 12

Dall’1.00 ora italiana

A. Fils – J. Vesely

Non prima delle 3.00 ora italiana

F. Cerundolo / T. Etcheverry – N. Mahut 13 / E. Roger-Vasselin 13

K. Kawa / M. Kostyuk – T. Maria / A. Rus

N. Barrientos / R. Matos – Y. Bhambri / R. Haase

Court 13

Dall’1.00 ora italiana

B. Zapata Miralles – J. Lehecka 32

S. Kwon – L. Klein Q

Y. Wang – S. Cirstea 22

R. Arneodo / S. Weissborn – S. Bolelli / A. Vavassori

Court 14

Dall’1.00 ora italiana

Q. Halys / A. Mannarino – J. Cash / R. Galloway

M. Gonzalez 6 / A. Molteni 6 – P. Cachin / R. Carballes Baena

G. Escobar / A. Nedovyesov – N. Borges / A. Vukic

C. Garcia / K. Mladenovic – B. Mattek-Sands 14 / X. Wang 14

Court 17

Dall’1.00 ora italiana

L. Djere – A. Cazaux WC

G. Minnen – C. Tauson

C. Bucsa – A. Blinkova

S. Gille 15 / J. Vliegen 15 – T. Machac / Z. Zhang

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: per i match principali degli italiani OA Sport.

Foto: LaPresse

