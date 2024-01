A che ora Olimpia Milano-Stella Rossa oggi, Eurolega basket 2024: programma preciso, canale tv, streaming

Ancora poche ore di attesa e poi l’Olimpia Milano scenderà sul parquet per disputare la 21ma giornata dell’Eurolega 2023-2024 di basket. Alle ore 20.30 di oggi, davanti al pubblico di casa, i ragazzi di Ettore Messina sfideranno infatti la Stella Rossa: in palio ci sarà un successo importante valido per la regular season.

Dopo la belle vittorie contro Bayern Monaco (per 76-62) e Alba Berlino (per 82-76), l’Olimpia Milano, attualmente 12ma con un record di 9-11, cercherà di andare a caccia del tris, per guadagnare altre posizioni in classifica. Non sarà però facile, perché dall’altra parte la Stella Rossa, in questo momento 13ma con 8-12 e reduce dalla sconfitta contro l’Asvel Villeurbanne, potrà contare su diversi giocatori in grado di far male e proverà dunque in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote alla compagine italiana.

La partita tra Olimpia Milano e Stella Rossa valida per la 21ma giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket si potrà vedere in diretta tv (a pagamento) su Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205) e in diretta streaming su Sky GO, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-STELLA ROSSA EUROLEGA BASKET OGGI

Giovedì 11 gennaio

Ore 20.30: EA7 Emporio Armani Milano – Stella Rossa al Forum (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205)

Credit: Ciamillo

