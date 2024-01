LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: vincere per proseguire la scalata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Olimpia Milano e Stella Rossa Belgrado, valida come match della ventunesima giornata dell’Eurolega, con palla a due alle 20.30..

L’EA7 Emporio Armani Milano è reduce da due vittorie interne contro Bayern Monaco e Alba Berlino, e ora i meneghini puntano a un tris casalingo per chiudere il gap con la zona play-in di Eurolega, lontana un solo successo. Per farlo, però, servirà un’altra prestazione di sacrificio per un gruppo con molte assenze di peso e alle prese con un tour de force durissimo.

Belgrado è reduca dal ko in casa del Villeurbanne, segue a un successo di distanza e si affiderà a Milos Teodosic per provare a strappare un successo al Forum. Per Messina, invece, d’obbligo affidarsi nuovamente al nucleo italiano – da Melli a Tonut, passando per Flaccadori e Bortolani – mentre un ritrovato Hall e il genio e sregolatezza di Napier possono fare la differenza.

La sfida tra Milano e Stella Rossa inizierà alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credits: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...