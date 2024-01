A che ora Olimpia Milano-Barcellona oggi, Eurolega basket 2024: programma, tv, streaming

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo al Forum di Assago stasera per il ventitreesimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi venerdì 26 gennaio al Forum d’Assago – inizio del match alle ore 20:30 – contro i catalani del Barcellona nel match valido per la ventitreesima giornata della regular season 2023-2024.

Torna in campo questa sera l’EA7 Emporio Armani Milano e per la ventitreesima giornata dell’Eurolega al Forum d’Assago arriva il forte Barcellona. E dopo il brutto ko subito a Valencia i ragazzi di Ettore Messina sono chiamati all’ennesima sfida da ultima spiaggia per riaprire la corsa playin e per farlo dovrà avere la meglio di una delle migliori squadre d’Europa.

Il Barcellona attualmente è, invece, secondo in classifica, ma è reduce anch’esso da un brutto ko esterno, in casa dell’Efes, ma soprattutto ha perso quattro delle ultime cinque trasferte effettuate. All’andata l’Olimpia si è imposta in Spagna e ora punta a un colpaccio bis per rilanciare la sua rincorsa ai play-in, che oggi sembrano lontanissimi.

Palla a due che verrà alzata al Forum d’Assago alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201)), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-BARCELLONA EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Venerdì 26 gennaio

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano – Barcellona – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-BARCELLONA EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo