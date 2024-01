A che ora i quarti di Coppa Italia 2024 di volley femminile oggi: programma, dove vederli in tv e streaming

Oggi mercoledì 24 gennaio si disputano i quarti di finale della Coppa Italia 2024 di volley femminile. Le migliori otto squadre del girone d’andata di Serie A1 si sono qualificate alla competizione, spazio al primo turno della fase a eliminazione diretta: si gioca in casa delle prime quattro classificate in campionato, si tratta di partite secche che ammetteranno le vincitrici alla Final Four, in programma nel weekend del 17-18 febbraio a Trieste.

Conegliano ospiterà Firenze: le Campionesse d’Italia e detentrici del trofeo partiranno con tutti i favori del pronostico, ma Isabelle Haak e compagne non potranno sottovalutare le arrembanti toscane. Milano si presenta da seconda testa di serie e ospiterà Roma: sulla carta l’impegno dovrebbe essere relativamente agevole per il sestetto trascinato da Paola Egonu. Derby piemontese ad alta tensione tra Novara e Chieri: la compagine trascinata da Vita Akimova partirà comunque favorita. Scandicci ospita Pinerolo, con Ekaterina Antropova pronta a mettersi in grandissima mostra.

Conegliano-Firenze, Milano-Roma e Novara-Chieri andranno in scena a partire dalle ore 20.30, mentre Scandicci-Pinerolo aprirà il programma di giornata alle ore 19.00. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei quarti di finale della Coppa Italia 2024 di volley femminile che si giocano oggi mercoledì 24 gennaio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Volleyball World Tv, non sono previste diretta tv per questa fase.

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY OGGI

Mercoledì 24 gennaio

19.00 Savino Del Bene Scandicci vs Wash4green Pinerolo – Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri – Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.30 Allianz Vero Volley Milano vs Aeroitalia Smi Roma – Diretta streaming su Volleyball World Tv

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [8] Firenze

[4] Novara vs [5] Chieri

[2] Milano vs [7] Roma

[3] Scandicci vs [6] Pinerolo

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera