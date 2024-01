A che ora gioca Arnaldi contro Zapata Miralles: programma ATP Adelaide, tv, streaming

Matteo Arnaldi vuole continuare a scalare le classifiche mondiali e va a caccia di un buon risultato anche questa settimana in occasione dell’ATP 250 di Adelaide, ultimo torneo di preparazione in vista degli imminenti Australian Open 2024. L’azzurro ha eguagliato quest’oggi il suo best ranking al 41° posto e a questo punto l’obiettivo non può che essere l’ingresso nella top40.

Domani il 22enne ligure farà il suo debutto nel torneo combined australiano contro il lucky loser spagnolo Bernabe Zapata Miralles, sconfitto abbastanza nettamente al secondo turno del tabellone di qualificazione ma ripescato oggi nel main draw grazie al forfait dell’ungherese Marton Fucsovics per un infortunio all’anca sinistra.

Nessun precedente tra i due, chi vince raggiungerà agli ottavi il cileno n.2 del seeding Nicolas Jarry. Il match Arnaldi-Zapata Miralles, valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Adelaide, andrà in scena sul campo 3 alle ore 10 locali (le 0.30 della notte in Italia). Al momento non è prevista la copertura televisiva e streaming dell’evento sul suolo italiano.

PROGRAMMA ARNALDI-ZAPATA MIRALLES ATP ADELAIDE

Martedì 9 gennaio

Ore 0.30 Matteo Arnaldi (Italia)-Bernabe Zapata Miralles (Spagna)

DOVE VEDERE IN TV ARNALDI-ZAPATA MIRALLES AD ADELAIDE

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer

