A che ora Berlin Recycling Volleys-Piacenza oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 17 gennaio (ore 19.30) si gioca Berlin Recycling Volleys-Piacenza, incontro valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. Dopo l’impresa sul campo di Ankara, la squadra di Anastasi chiude il gruppo nella tana dei tedeschi sognando il primo posto.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha bisogno di due set per avere la certezza di vincere il girone. E deve completare la missione in casa dei tedeschi, sconfitti 3-1 all’andata nella partita che ha segnato la svolta della stagione europea per gli emiliani. La squadra di Anastasi, dopo un momento tra novembre e dicembre di leggero appannamento, ha ritrovato il giusto ritmo sia in Champions sia in campionato. Gli emiliani vengono dalla bellissima vittoria sul campo di Ankara, e dal sudato ma fondamentale successo contro Catania, consolidando così il terzo posto in Superlega sfruttando la debacle di Civitanova sul campo di Perugia.

In patria il Berlin Recycling Volleys è ancora imbattuto, con 13 successi in altrettante partite disputate. I tedeschi questa sera sono obbligati a vincere, in quanto la situazione in classifica è assai intricata. Una vittoria a Berlino permetterebbe sì di dare l’assalto al primo posto, ma respingerebbe l’assalto dell’Halkbank che segue a 2 punti e gioca a Lisbona sul campo del modesto Benfica. I pericoli n.1 per Piacenza si chiamano Marek Sotola e Timothee Carle, le due principali bocche da fuoco innescate dal palleggiatore teutonico Johannes Tille.

Berlin Recycling Volleys-Gas Sales Bluenergy Piacenza non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 13 dicembre

Ore 19.30 Berlin Recycling Volleys-Gas Sales Bluenergy Piacenza

PROGRAMMA PIACENZA-BERLINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

