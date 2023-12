Sport in tv oggi (domenica 10 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 10 dicembre: in programma la Coppa del Mondo di ciclocross, la Serie A1 di volley femminile, il Mondiale per Club e la SuperLega di volley, la Serie A di basket, la Serie A1 di basket femminile, e molto altro ancora.

Per gli sport invernali sono in programma gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, snowboard, short track e speed skating, e di IBU Cup ed IBU Junior Cup per il biathlon.

Si concluderà ad Oestersund, in Svezia, la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la seconda due giorni svedese dopo quella di Gallivare si chiuderà con le 10 km con partenze ad intervalli in tecnica libera. Alle ore 10.15 inizierà la gara maschile, mentre alle ore 12.45 partirà la prova femminile.

Saranno nove le azzurre al via del superG femminile che chiuderà il fine settimana dedicato alle prove veloci della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in programma a St. Moritz, in Svizzera, oggi, domenica 10 dicembre, alle ore 10.30.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 10 dicembre

02.00 Snowboard, Coppa del Mondo Edmonton: big air maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

04.00 Short track, Coppa del Mondo Pechino: terza giornata – 07.00 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

08.30 Nuoto, Europei in vasca corta Otopeni: batterie – Rai Sport HD, Rai Play

09.00 Bob, Coppa del Mondo La Plagne: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: 1a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.00 Biathlon, IBU Junior Cup Pokljuka: 12.5 km individuale femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.10 Speed skating, Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki: terza giornata – 14.45 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

10.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Oestersund: 10 km tl maschile – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

11.00 Biathlon, IBU Cup Idre: 12.5 km pursuit maschile – Eurovision Sports Live

11.30 Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: staffetta 4×7.5 km maschile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

12.00 Basket, Serie A: Napoli-Reggio Emilia – DAZN

12.25 Atletica, Europei cross Bruxelles: Under 20 femminile (sui 5.000 metri) – All Athletics TV

12.30 Calcio, Serie A: Frosinone-Torino – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Milan – DAZN

12.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Oestersund: 10 km tl femminile – Eurosport 2 HD, Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

12.50 Atletica, Europei cross Bruxelles: Under 20 maschile (sui 5.000 metri) – All Athletics TV

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Val di Sole: donne élite – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.10 Atletica, Europei cross Bruxelles: Staffetta mista (4 x 1.500 metri) – All Athletics TV

13.30 Bob, Coppa del Mondo La Plagne: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Biathlon, IBU Junior Cup Pokljuka: 15 km individuale maschile – Nessuna copertura tv / streaming

13.30 Biathlon, IBU Cup Idre: 10 km pursuit femminile – Eurovision Sports Live

13.35 Atletica, Europei cross Bruxelles: Under 23 femminile (sui 7.000 metri) – All Athletics TV

14.05 Atletica, Europei cross Bruxelles: Under 23 maschile (sui 7.000 metri) – All Athletics TV

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: staffetta 4×6 km femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal: qualificazioni LH HS140 maschile – eurosport.it, discovery+

14.35 Atletica, Europei cross Bruxelles: Seniores femminile (sui 9.000 metri) – All Athletics TV

14.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Val di Sole: uomini élite – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

15.00 Calcio, Serie A: Monza-Genoa – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Como – DAZN

15.15 Atletica, Europei cross Bruxelles: Seniores maschile (sui 9.000 metri) – All Athletics TV

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

16.00 Volley, Mondiale per Club: finale, Perugia-Itambé Minas – Volleyball World TV

16.30 Basket, Serie A: Brescia-Sassari – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

16.30 Volley, SuperLega: Catania-Monza – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Vallefoglia – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Chieri – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Trentino-Roma – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Milano – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Cremona-Treviso – DAZN

17.00 Nuoto, Europei in vasca corta Otopeni: finali – 17.00-18.00 Rai 2 HD, dalle 18.00 Rai Sport HD, Rai Play

17.30 Basket, Serie A: Milano-Virtus Bologna – DAZN, NOVE, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.00 Volley, SuperLega: Modena-Trentino – VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Salernitana-Bologna – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Ragusa – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Roma-Faenza – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Brixia – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Milano – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Schio-San Martino di Lupari – LBF TV

18.30 Basket, Serie A: Pesaro-Trentino – DAZN

19.30 Basket, Serie A: Brindisi-Varese – DAZN

20.30 Volley, SuperLega: Verona-Milano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Fiorentina – DAZN, ZONA DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Domenica 10 dicembre

20.00 Banana Sport un programma ideato e condotto da Dario Pattacini su sport2u.tv

21.40 Swim2u Speciale Campionati Europei in Vasca Corta Otopeni. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada su sport2u.tv

Foto: FIVB