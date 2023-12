LIVE Sci Alpino, Slalom Val d’Isere 2023 in DIRETTA: austriaci favoriti, Vinatzer deve ingranare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello Slaom Val d’Isere, tappa della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023/2024. Dopo il netto successo ottenuto nella giornata di ieri da Marco Odermatt nel Gigante, si torna a sciare sulle nevi francesi con il secondo Slalom della stagione.

Nel primo evento in Slalom di questa Coppa del Mondo, andato in scena a Gurgl, Austria, quasi un mese fa, è stato un dominio della nazionale di casa, con la vittoria di Manuel Feller davanti a Marco Schwarz e Micheal Matt. Gli austriaci proveranno a ripetersi, ma per farlo dovranno avere la meglio, su tutti, del norvegese Henrik Kristoffersen e lo svizzero Loic Meillard.

In casa Italia occhi puntati su Alex Vinatzer, bronzo mondiale in questa specialità. L’azzurro nella giornata di ieri ha ottenuto il quattordicesimo posto, miglior risultato della propria carriera in Gigante, dimostrando di essere in ottima condizione. Gli altri italiani in gara saranno: Tommaso Sala, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli e Corrado Barbera.

Lo Slalom della Val d’Isere avrà inizio alle 10.00, visto che la partenza è stata slittata di mezz’ora a causa delle condizioni meteo avverse della scorsa notte. L’evento sarà in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport 1, mentre la copertura streaming è affidata a Discovery Plus, Rai Play, Dazn, Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dello Slalom della Val d’Isere a partire dalle 10.00 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: FISI/Pentaphoto