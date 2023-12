LIVE Atletica, Europei cross 2023 in DIRETTA: Nadia Battocletti e Yeman Crippa sognano in grande

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di cross 2023. A Bruxelles, Belgio, andrà in scena la ventinovesima edizione degli Europei di cross, nella solita collocazione pre-natalizia. I titoli in palio saranno ancora una volta 7: alle 6 storiche gare individuali, Under 20, 23 e seniors per entrambi i sessi, bisogna sommare la staffetta mista, che si disputa da 5 anni.

L’Italia proverà ad essere protagonista nelle due gare seniors in cui schiererà Nadia Battocletti e Yeman Crippa. La prima è al debutto in questa categoria, dopo aver ottenuto 4 successi consecutivi, due nella corsa U20 e due in quella U23. La trentina sarà senza dubbio una delle atlete da tenere d’occhio nel corso della gara per un piazzamento nelle posizioni che contano.

Ambizioni di vittoria per Yeman Crippa, campione europeo dei 10.000 metri. Nel suo palmares l’atleta azzurro vanta 4 medaglie agli Europei di cross, di cui una nella gara seniors: nel 2019 a Lisbona l’italiano terminò al secondo posto. L’obiettivo del ventisettenne è migliorarsi rispetto a 12 mesi fa, quando si fermò ai piedi del podio nell’edizione di Venaria Reale.

La prima gara degli Europei di cross 2023 di Bruxelles sarà la gara femminile under 20, che partirà alle 12.25 e si disputerà su 5.000 metri. Si andrà avanti con le gare fino alle 14.35, orario della partenza delle corse seniores: sarà prima la volta delle donne e poi degli uomini. Non è prevista copertura televisiva per questo evento, che sarà visibile su All Athletics.Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale degli Europei di cross 2023, a partire dalle 12.25, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: Fidal/Colombo