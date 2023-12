LIVE Biathlon, staffetta femminile Hochfilzen 2023 in DIRETTA: azzurre acciaccate, bisogna limitare i danni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile di Hochfilzen (Austria), che si svolge nella giornata conclusiva della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Si annuncia grande equilibrio nella gara femminile, con tante nazioni che possono ambire al podio e alle prime posizioni. L’Italia è una di queste, ma oggi dovrà fare a meno di Dorothea Wierer, tenuta a riposo per provare a farla tornare finalmente in salute.

Probabilmente la favorita n.1 per la vittoria odierna è la Svezia, ma sappiamo come per loro le percentuali nelle gare a squadre tendano ad essere ballerine. Il quartetto composto da Magnusson, Brorsson, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg sarà sicuramente della partita, così come quello transalpino. Discorso analogo per la Francia (Guigonnat, Jeanmonnot, Braisaz, Simon), che se trova la giornata giusta al tiro nel complesso non ha nulla da invidiare alle altre compagini sugli sci stretti. Completa la triade delle super potenze la Norvegia, che se può contare su due frazioni di moderata certezza (Tandrevold e Knotten), deve sperare in una diversa prestazione delle altre due staffettiste (Arnekleiv e Skogan) rispetto a quello visto fino ad ora. La Germania con l’assenza di Preuss perde tantissimo, e dopo una prima gara corsa da super protagonista per la staffetta tedesca (Grotian, Hettich, Schneider, Voigt) sarà ardua confermarsi. Trascinata da una super Lena Haecki, attenzione alla Svizzera, che potrebbe essere la sorpresa di oggi.

Veniamo ora al capitolo Italia, con una certezza assoluta: Lisa Vittozzi. Il resto è abbastanza un’incognita. Non sarà presente Dorothea Wierer, a cui le si risparmia la terza fatica in tre giorni con una condizione tutt’altro che ideale per provare a recuperarla al meglio possibile per le gare di settimana prossima. Staffetta inedita che viene quindi completamente ridisegnata: al lancio Samuela Comola, che deve riscattare la brutta prestazione di ieri e un avvio di stagione sottotono, poi la carta da novanta in seconda con Lisa Vittozzi che ci deve portare più in alto possibile. A quel punto ci sarà il debutto in staffetta per Beatrice Trabucchi, che al poligono ad Hochfilzen non ha ancora sbagliato e ha raccolto i primi punti in carriera ieri alla quarta gara nel massimo circuito. Per la giovane azzurra il motore non è quello delle avversarie che si troverà di fronte, e per questo la precisione in piazzola sarà fondamentale. Chiusura poi affidata a Rebecca Passler, desiderosa di mettersi alle spalle la sprint assai negativa di venerdì.

Orario d'inizio fissato alle 14.15

