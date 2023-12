Quando le prossime gare di sci alpino? Coppa del Mondo in Italia! Orari Val Gardena e Val d’Isere, programma, tv, streaming

Dopo aver messo in archivio il weekend della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 è già tempo di pensare al prossimo in arrivo che aprirà una pagina amplissima di gare che ci condurrà fino alle vacanze di Natale. Ci sarà tanta Italia nelle prossime giornate, con lo spettacolo che, come sempre, non mancherà.

Il comparto femminile sarà di scena in Val d’Isere, dando un cambio ideale al Circo bianco al maschile. Sulla pista denominata “Oreiller-Killy” saranno ancora le specialiste della velocità ad andare in scena con una discesa (sabato 16 dicembre) e il superG di domenica 17 dicembre. In poche parole Sofia Goggia ancora una volta capofila delle azzurre.

Passiamo agli uomini che, invece, saranno impegnati in Val Gardena. Sullo splendido scenario della Saslong vedremo una discesa giovedì 14 dicembre (recupero di quella cancellata a Zermatt/Cervinia), quindi venerdì 15 dicembre sarà la volta del superG, prima che sabato 16 dicembre vada in scena la seconda discesa.

I weekend di Val Gardena e Val d’Isere saranno trasmessi in diretta tv (in base al palinsesto) da Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). Le gare femminili saranno disponibili su Rai2. In streaming si potranno seguire su DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni gara per non perdere nemmeno un secondo della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024

Martedì 12 dicembre

Ore 11.45 primo allenamento discesa maschile Val Gardena

Mercoledì 13 dicembre

Ore 11.45 secondo allenamento discesa maschile Val Gardena

Giovedì 14 dicembre

Orario da stabilire – prima prova della discesa femminile della Val d’Isere

Ore 11.45 discesa maschile #1 Val Gardena (recupero di Zermatt/Cervinia)

Venerdì 15 dicembre

Orario da stabilire – seconda prova della discesa femminile della Val d’Isere

Ore 11.45 superG maschile Val Gardena

Sabato 16 dicembre

Ore 10.30 discesa femminile Val d’Isere

Ore 11.45 discesa maschile #2 Val Gardena

Domenica 17 dicembre

Ore 10.00 prima manche gigante maschile Alta Badia

Ore 11.00 superG femminile Val d’Isere

Ore 13.30 seconda manche gigante maschile Alta Badia

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt)

Diretta streaming: DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse