LIVE Biathlon, Staffetta maschile Hochfilzen 2023 in DIRETTA: il quartetto azzurro può giocarsi il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Hochfilzen (Austria), che si svolge nella giornata conclusiva della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. L’Italia sogna l’assalto alle super potenze della disciplina con un quartetto giovane ed ambizioso.

Le gerarchie sono chiare ai nastri di partenza: Norvegia, Francia e Svezia un gradino sopra tutte le altre squadre. In questo fine settimana in particolare i norvegesi sono tornai a dimostrare onnipotenza totale, risultando dominanti sugli sci e precisi al poligono. Tradizionalmente quella austriaca è una tappa a loro favorevole, che oggi avrebbero potuto schierare due staffette che entrambe sarebbero state favorite per la vittoria. La scelta dello staff tecnico è ricaduta sul quartetto composto, in ordine di apparizione, da: Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Boe e Christiansen. Se la battaglia per la vittoria sembra non poterci essere, Francia (Perrot, Jacquelin, Fabien Claude e Fillon Maillet) e Svezia (Nykvist, Samuelsson, Brandt e Ponsiluoma) hanno valori nel complessivo assai simili e sarà sicuramente bagarre. I transalpini hanno nella terza frazione e nel poligono le incognite, gli svedesi sono carenti nel primo e terzo staffettista. Detto ciò, tutte le altre non staranno a guardare. Con Germania (Zobel, Kuehn, Nawrath e Doll) e Italia a guidare le fila delle outsider.

Venendo a quel che riguarda i nostri colori l’attesa per questa gara è alta, complice un movimento florido che sta facendo crescere sempre di più i giovani talenti. Il quartetto schierato oggi è ormai quello consolidato e lo stesso di quello della prima tappa, solo con cambiamenti nell’ordine dei frazionisti per andare ancora di più all’attacco. Lancio affidato a Elia Zeni, con il conseguente spostamento di Didier Bionaz in seconda per sfruttare meglio il motore del 2000 valdostano. In terza Tommaso Giacomel e a rifinire il lavoro ci sarà Lukas Hofer. Per giocarsi il podio gli azzurri devono però tornare ad essere quelli della sprint di venerdì, e non quelli dell’inseguimento di ieri. Saranno fondamentali le percentuali, cercando di limitare il più possibile le ricariche; il cui numero, 16, della prima uscita stagionale deve gioco forza essere ridotto drasticamente.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta maschile 4×7,5 km di Hochfilzen (Austria), gara valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Norvegia super favorita, Svezia e Francia le principali candidate al podio. L’Italia c’è e sogna il grande risultato con un quartetto giovane e competitivo. Si parte alle 11.30, buon divertimento e buon biathlon a tutti!

Foto: LaPresse