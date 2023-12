LIVE Ciclocross, World Cup Val di Sole 2023 in DIRETTA: show sulla neve, l’Italia punta su Casasola e Bertolini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024. Arriva l’appuntamento clou per tutti gli appassionati italiani, ossia quello in Val di Sole: una tappa mitica che si corre sul tracciato completamente innevato di Vermiglio, giunta alla sua terza edizione.

Si comincerà alle 13.10 con la gara femminile. Saranno presenti coloro che hanno dominato la gara nel 2022: Puck Pieterse e soprattutto Ceylin del Carmen Alvarado. Quest’ultima in questa stagione ha già trionfato in due tappe di Coppa del Mondo. Molto cospicua sarà la pattuglia italiana con ben undici azzurre ai nastri di partenza: su tutte c’è Sara Casasola che occupa la ventesima posizione nella classifica di Coppa del Mondo, avendo raggiunto buoni piazzamenti finora in stagione, tra cui il quarto posto di Troyes.

Alle 14.40 si proseguirà con la gara maschile. L’uomo più atteso e il grande favorito è Eli Iserbyt: il classe 1997 di Bavikhove è sempre salito sul podio finora quest’anno in Coppa del Mondo eccetto a Dendermonde quando è giunto quarto, ed è in testa alla classifica generale. Occhio anche al vincitore dello scorso anno, Michael Vanthourenhout. Tredici saranno gli italiani alla partenza: a guidare la truppa azzurra ci sarà Gioele Bertolini, mentre tra gli altri ci sono soprattutto presenze giovani che faranno esperienza in un contesto del genere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024. Si comincia alle 13.10 con la prova élite femminile e si proseguirà alle 14.40 con quella maschile. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Antonino Caldarella