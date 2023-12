LIVE Sci di fondo, 10 km TL Östersund 2023 in DIRETTA: azzurri per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove su 10 chilometri di Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-24 da Östersund (Svezia).

Nella giornata di ieri successi per Johannes Hoesflot Klaebo ed Emma Ribom, i favoriti della vigilia, nella sprint a tecnica classica. Quest’oggi si gareggia in tecnica libera, e l’occasione per una doppietta del fuoriclasse norvegese è concreta. Nella gara maschile si tratta di capire quale norvegese sarà capace di imporsi sulla concorrenza, con Klaebo stesso, Simen Hegstad Krüger. Harald Oestberg Amundsen, J-T. Jenssen, Iver-T. Andersen, Paal Golberg ma non solo, che proveranno ad ottenere il successo di tappa. Difficile indicare un favorito, che a cose normali sarebbe il campione della 15 chilometri mondiale, Krüger, norvegese che però non è apparso ancora nella condizione ottimale. Gli azzurri proveranno a conquistare un piazzamento nei 15, che Pellegrino riuscì a ottenere in tecnica classica nella prima uscita “distance” della stagione a Ruka chiudendo 15°.

Tra le donne, interessantissimo duello tra Jessie Diggins ed Ebba Andersson. La prima, USA, è apparsa in super condizione in questo inizio di stagione e ieri ha addirittura sfiorato il podio in una sprint in classico. Difficile batterla in una gara a skating su 10 chilometri, se c’è un’atleta che può provarci è la fondista di casa. Andersson è la fondista su distanza più forte del periodo storico, con buonissima pace per la connazionale Frida Karlsson (candidata al podio oggi), e parte per vincere tutte le prove. Certo è che, nella giornata odierna, i favori del pronostico vanno a Diggins che è anche campionessa mondiale in carica nel format. Presenti Caterina Ganz, Francesca Franchi e Anna Comarella per l’Italia.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della 10 chilometri maschile (10.15) e femminile (12.45) a skating da Östersund.

Foto: La Presse