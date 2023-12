Calendario sport invernali oggi: orari 10 dicembre, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 10 dicembre 2023, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, snowboard, short track e speed skating, e di IBU Cup ed IBU Junior Cup per il biathlon.

Saranno nove le azzurre al via del superG femminile che chiuderà il fine settimana dedicato alle prove veloci della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in programma a St. Moritz, in Svizzera, oggi, domenica 10 dicembre, alle ore 10.30.

Saranno in gara Marta Bassino col 9, Sofia Goggia col 12, Federica Brignone col 13, Laura Pirovano col 20, Roberta Melesi col 24, Nicol Delago col 41, Monica Zanoner col 45, Teresa Runggaldier col 47 e Nadia Delago col 51. Sono 60 le atlete al via, con 19 Paesi rappresentati.

Si concluderà ad Oestersund, in Svezia, la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la seconda due giorni svedese dopo quella di Gallivare si chiuderà con le 10 km con partenze ad intervalli in tecnica libera. Alle ore 10.15 inizierà la gara maschile, mentre alle ore 12.45 partirà la prova femminile.

Per l’Italia nel complesso saranno al via nove azzurri: tra le donne saranno in gara Anna Comarella, Francesca Franchi e Caterina Ganz, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Paolo Ventura, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Davide Graz ed Elia Barp.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 10 dicembre

02.00 Snowboard, Coppa del Mondo Edmonton: big air maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

04.00 Short track, Coppa del Mondo Pechino: terza giornata – 07.00 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

09.00 Bob, Coppa del Mondo La Plagne: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: 1a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.00 Biathlon, IBU Junior Cup Pokljuka: 12.5 km individuale femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.10 Speed skating, Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki: terza giornata – 14.45 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

10.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Oestersund: 10 km tl maschile – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo St. Moritz: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

11.00 Biathlon, IBU Cup Idre: 12.5 km pursuit maschile – Eurovision Sports Live

11.30 Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: staffetta 4×7.5 km maschile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

12.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Oestersund: 10 km tl femminile – Eurosport 2 HD, Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

13.30 Bob, Coppa del Mondo La Plagne: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Biathlon, IBU Junior Cup Pokljuka: 15 km individuale maschile – Nessuna copertura tv / streaming

13.30 Biathlon, IBU Cup Idre: 10 km pursuit femminile – Eurovision Sports Live

14.15 Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen: staffetta 4×6 km femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal: qualificazioni LH HS140 maschile – eurosport.it, discovery+

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

Foto: Federico Angiolini