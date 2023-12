Sci alpino, cancellati il superG di St. Moritz e lo slalom di Val d’Isere: niente gare oggi

Una domenica 10 dicembre senza sci alpino. Le notizie hanno iniziato a circolare già intorno alle 6.30, e non erano buone. In campo a poco più di due ore sono arrivati gli annunci delle cancellazioni sia del superG femminile di St. Moritz sia dello slalom maschile di Val d’Isere.

COSA È SUCCESSO IN SVIZZERA E FRANCIA

In Val d’Isere sin da ieri sera era stata spostata la partenza dello slalom dalle 9.30 alle 10.00 di oggi. Era attesa una forte nevicata, che puntualmente ha fatto capolino. Gli organizzatori hanno constatato che non sarebbe stato possibile ripulire la pista in tempi brevi, da qui la cancellazione della gara.

Motivo identico anche a St. Moritz. In questo caso, sempre a causa di una fitta nevicata che ha caratterizzato l’intero arco alpino, questa mattina all’alba si era deciso di spostare la partenza del superG dalle 10.30 alle 11.00. Intorno alle 9.00 è poi arrivata la notizia della cancellazione, sempre per l’impossibilità di ripulire la pista. Peraltro nella località elvetica le previsioni meteo prevedevano raffiche di vento fino a 50 km/h sino ad ora di pranzo.

Per gli uomini si tratta addirittura della settima cancellazione stagionale. Con oggi, almeno una competizione tra discesa, superG, gigante e slalom non è stata disputata: il calendario diventa sempre più in alto mare, con i recuperi difficili da collocare.

Per quanto riguarda le donne, sin qui si sono disputate appena due prove veloci, considerando la doppia cancellazione della discesa di Cervinia ed ora del superG di St. Moritz.

Foto: Lapresse