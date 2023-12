LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia ci riprova, attesa per Brignone e Bassino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del secondo dei due Super-G femminili in programma a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Sofia Goggia, dopo essersi imposta con distacchi perentori in gara-1, torna in pista con il pettorale rosso. Lo squadrone italiano è pronto ad andare all’assalto, ma attenzione all’americana Mikaela Shiffrin.

Ultimo giorno di competizioni in terra elvetica, vento permettendo si dovrebbe svolgere il secondo super-G della stagione. Fino ad adesso le vittorie in Alta Engadina se le sono divise Goggia e Shiffrin, imponendosi nella specialità che forse vedeva l’altra favorita. Mikaela ha infatti vinto in discesa dopo l’azzurra era la candidata n.1 per il successo; mentre Sofia è arrivata davanti in super-G, dovendosi accontentare della piazza d’onore in discesa. Non sarà però una sfida a due, vuole il riscatto la padrona di casa Lara Gut-Behrami, attenzione all’austriaca Cornelia Huetter (4° e 2° nelle prime due gare) e poi ovviamente alla “valanga rosa”.

Federica Brignone e Marta Bassino saranno sicuramente della partita per podio e vittoria. La valdostana si è caricata con il podio in discesa e senza l’errore anche venerdì sarebbe stata in top-3, la piemontese ha destato grandi impressioni ieri e dopo il settimo posto di gara-1 è pronta per salire finalmente sul podio per la prima volta in stagione. Fatto statistico tutto in casa Italia; Brignone e Goggia sono in testa a pari merito con 23 vittorie a testa in Coppa del Mondo, riuscirà una delle due a fare uno scatto in avanti in una sfida che sta facendo sognare tutti i tifosi italiani?

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del secondo dei due Super-G femminili in programma a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Occhio al vento, se il meteo permetterà di gareggiare partenza fissata alle 10.30. Buon divertimento e buono sci a tutti!

Photo: Marco Trovati/ Pentaphoto