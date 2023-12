LIVE Sci alpino, Gigante Tremblant 2023 in DIRETTA: Bassino per il riscatto, Brignone punta al podio, Goggia mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del primo gigante in programma a Mont Tremblandt (Canada), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Località inedita per le ragazze del Circo Bianco che si apprestano ad affrontare un weekend interamente dedicato al gigante. Lara Gut-Behrami difende il pettorale rosso, le azzurre sognano il riscatto dopo Killington.

Tutte contro Lara Gut, l’elvetica nelle prime due uscite stagionali ha dimostrato di essere la gigantista più in forma e performante del momento. La svizzera ha vinto sia a Soelden sia settimana scorsa sulla ‘Superstar’ dove la costante in entrambe le occasioni è stata una seconda manche da stropicciarsi gli occhi. Gut tiene ovviamente sulle spalle il pettorale rosso di specialità, e quest’oggi si dovrà guardare soprattutto da Mikaela Shiffrin. L’americana sta pian piano entrando in condizione e dopo aver messo sulla neve prestazioni eccezionali in slalom vuole alzare il livello anche tra le porte un po’ più larghe. Chi invece in gigante per ora ha deluso è la slovacca Petra Vlhova, autrice di due discese sottotono la settimana scorsa e non in palla neanche sul Rettenbach. Attesa la riconferma ad alto livello della neozelandese Alice Robinson, mentre potrebbe far bene anche la svedese Sara Hector. Siamo in Canada e quindi in casa di Valerie Grenier, che proverà a sfruttare un pendio annunciato non troppo selettivo e con una pendenza non estrema.

C’è voglia di riscatto da parte delle big azzurre del gigante, che per la prima volta da quando si gareggia a Killington settimana scorsa nessuna di loro ha messo piede sul podio. Marta Bassino sta sciando bene, ma qualche errore sparso per le diverse discese non le ha permesso di archiviare un piazzamento in top-3 con l’apice raggiunto nella scivolata della seconda manche in terra statunitense quando la piemontese stava viaggiando davvero forte. Federica Brignone non si è adattata al manto della località del Vermont, e si è detta fiduciosa verso il doppio appuntamento canadese. Abbiamo ancora tutti negli occhi la prima manche di Soelden dell’unica italiana in grado di vincere la coppa generale nella storia, e se Federica rimetterà in pista quel livello sarà impossibile quasi per tutte starle dietro. Chi vuole confermare la crescita in questa specialità è Sofia Goggia, che torna ad abbassare i pettorali e partirà a ridosso delle quindici. La miglior discesista azzurra potrebbe anche sfruttare una pista non così impossibili, con le sue doti da velocista che potrebbero tornare utile. In tutto saranno otto le azzurre in partenza, oltre alle già citate saranno al cancelletto: Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Beatrice Sola e Laura Pirovano.

Prima manche in programma alle 17.00, seconda con inversione delle prime trenta alle 20.15.

