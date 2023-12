Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria a Tremblant? Assegno a cinque cifre

Federica Brignone ha vinto il gigante di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista canadese, al debutto nel massimo circuito internazionale itinerante per quanto concerne le specialità tecniche. La valdostana si è imposta con il tempo complessivo di 2:14.95, lasciandosi alle spalle la slovacca Petra Vlhova di 21 centesimi e la statunitense Mikaela Shiffrin di 29 centesimi.

Federica Brignone ha conquistato il 22mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, agganciando Sofia Goggia (oggi settima in quella che non è la sua specialità prediletta) nella classifica delle italiane più vincenti di tutti i tempi in Coppa del Mondo. La nostra portacolori è salita sul gradino più alto del podio per la prima volta in stagione, tallonando la svizzera Lara Gut-Behrami nella classifica di specialità.

Si tratta di un risultato decisamente significativo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone vincendo il gigante di Tremblant? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 49.600 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FEDERICA BRIGNONE CON LA VITTORIA A TREMBLANT?

47.000 franchi svizzeri (circa 49.600 euro).

Foto: Lapresse