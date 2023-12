Sci alpino, Federica Brignone in testa al gigante di Tremblant! Bassino appannata, che Goggia!

Nella nebbia di Tremblant arriva uno squarcio d’azzurro. Federica Brignone sogna nel primo dei due giganti in programma nella località canadese, firmando il miglior tempo a metà gara. Una prima manche sicuramente segnata da una visibilità limitata e che ha portato anche gli organizzatori a rinviare l’orario di partenza di una mezz’ora. Brignone è stata molto brava nella parte centrale, dove è riuscita a gestire al meglio i dossi, portandosi tanta velocità per il tratto finale.

Ci sarà da soffrire nella seconda manche, perchè comunque i distacchi sono ravvicinati. Brignone era in testa anche dopo la prima manche di Soelden, venendo poi beffata per soli due centesimi da Gut-Behrami nella seconda. Alle spalle della valdostana c’è la svedese Sara Hector, che ha accusato un ritardo di 11 centesimi dall’azzurra, mentre terza c’è proprio Lara Gut-Behrami (+0.35), che ha vinto i due giganti finora disputati.

In piena lotta per la vittoria ci sono anche Petra Vlhova (+0.40) e Mikaela Shiffrin (+0.47), che sono rispettivamente quarta e quinta. Al sesto posto la canadese Valerie Grenier (+0.77), che ha preceduto una Marta Bassino in difficoltà nella prima manche e che ha chiuso a 96 centesimi dalla connazionale.

Ottava l’austriaca Franziska Gritsch (+1.39) davanti ad una bravissima Sofia Goggia. La bergamasca, partita con il pettorale 18, conferma i miglioramenti nella specialità ed è nona a 1.41 da Brignone. Completa la Top-10 l’americana Paula Moltzan (+1.78).

